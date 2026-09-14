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ESPORTE 24ª Copa do Interior e Interbairros de Petrolina terá início neste sábado (19) Edição terá 82 equipes, sendo 75 masculinas e sete femininas

A 24ª edição da Copa do Interior e Interbairros de Petrolina começa no próximo sábado (19). A competição possui 82 equipes confirmadas, sendo 75 times masculinos e sete femininos.

Dos participantes da categoria masculina, 31 são da área urbana. O sequeiro aparece na sequência, com 17 equipes, enquanto a região ribeirinha terá 15 e a irrigada, 12.

Cada uma poderá inscrever até 25 atletas. Os confrontos da primeira fase ainda não foram definidos e a tabela oficial está prevista para ser divulgada nesta segunda (14).

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