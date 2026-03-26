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CHUVAS

Apac emite alerta de chuvas na RMR, Mata Norte e Mata Sul nesta quinta (26) e sexta (27)

Agência informou que a previsão é por conta de "instabilidades associadas a distúrbios ondulatórios de leste e confluência dos ventos em baixos níveis"

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Estão previstas chuvas para a RMR, Mata Norte e Mata Sul de PernambucoEstão previstas chuvas para a RMR, Mata Norte e Mata Sul de Pernambuco - Foto: Marconi Meireles/Arquivo Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta de chuvas moderadas e pontualmente fortes na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata sul de Pernambuco.

Segundo a Apac, as chuvas devem atingir as regiões na tarde e noite desta quinta-feira (26), e ao longo de toda a sexta-feira (27).

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A agência informou que a previsão é por conta de "instabilidades associadas a distúrbios ondulatórios de leste e confluência dos ventos em baixos níveis". O fenômeno está causando aumento da nebulosidade e pode gerar as chuvas.

O alerta anterior da Apac, também publicado na manhã desta quinta-feira, previa chuva fraca a moderada em todas as regiões do estado, exceto pelo Sertão do São Francisco, para onde estava prevista precipitação fraca.

Com a atualização, a expectativa é de volume entre 50 a 100 mm de chuvas nas regiões mencionadas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Orientações de segurança
Em dias de forte chuva, a tendência é de grandes transtornos para a população. Para tentar minimizar isso e prestar apoio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) oferece algumas instruções para segurança das pessoas. Confira abaixo:

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