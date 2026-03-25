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EDUCAÇÃO Aumenta número de alunos que relatam assédio sexual, estupro e insegurança na escola, diz IBGE 'Dentre os 1,1 milhão de adolescentes que foram forçados a terem relações sexuais contra a vontade, a maioria (66,2%) tinha 13 anos ou menos quando sofreu a violência', diz relatório

O número de jovens de 13 a 17 anos que relata ter sido vítima de violência sexual aumentou em 2024 em relação a 2019, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também cresceu a proporção de estudantes que relatam falta de segurança na escola.

"Dentre os 1,1 milhão de adolescentes que foram forçados a terem relações sexuais contra a vontade, a maioria (66,2%) tinha 13 anos ou menos de idade quando sofreu a violência", aponta o relatório da pesquisa.

A Pense entrevista alunos de escolas públicas e privadas, entre o 7º ano do ensino fundamental até o 3º do ensino médio, com uma amostra representativa do país. Ela reúne informações sobre fatores de risco e proteção à saúde de adolescentes. Realizada desde 2009 pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde e apoio do Ministério da Educação (MEC), acompanha temas como hábitos alimentares, atividade física, uso de substâncias, saúde mental, violência e ambiente escolar.

Veja os números

Não foram à aula por falta de segurança na escola: passou de 10,8%, em 2019, para 13,7%, em 2024



passou de 10,8%, em 2019, para 13,7%, em 2024 Alguma vez alguém tocou, beijou ou expôs partes do seu corpo contra sua vontade: passou de 14,7% para 18,5%



passou de 14,7% para 18,5% Foram obrigados a ter relação sexual contra a vontade: passou de 6,3% para 8,8%

Os dados mostram que as meninas também relataram o dobro de casos de assédio sexual do que seus colegas. Em 2024, 26% delas relatou que alguma vez alguém tocou, beijou ou expôs partes do seu corpo contra sua vontade. Já entre os meninos, isso foi de 10,9%.

Nesses casos, os principais agressores apontados foram outra pessoa (24,6%), familiares (24,4%) e pessoa desco- nhecida (24,0%). As categorias de namorado(a) e amigo(a) foram mencionadas por 21,2% e 20,4% dos estudantes, cujos percentuais caíram em relação 2019. Naquele momento, foram 29,1% e 24,8%, respectivamente. Já entre os casos de estupro, o principal agressor outro membro da família (26,6%). Isso foi seguido por pessoa desconhecida (23,2%) e namorado (22,6%).

Falta de segurança

De acordo com a pesquisa, a abordagem adotada pelo IBGE não reflete os casos de violência na escola. "Situações vivenciadas nas escolas como brigas, bullying, ameaças, assédio etc., assim como problemas de origem psicológica podem fazer com que alguns estudantes não vejam a escola como um lugar seguro", diz o texto.

Nesse aspecto, 13,7% relataram que já faltaram a aula por não se sentirem seguros no ambiente escolar. Além disso, 12,5% perderam pelo menos um dia na escola por falta de segurança no trajeto de casa até a escola. Esse percentual sobe para 20,8% quando analisada a cidade do Rio.

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