Mais de 5.500 mortos pela violência no Haiti em dez meses, segundo a ONU
Segundo dados verificados pelo Alto Comissariado, "pelo menos 5.519 pessoas morreram e 2.608 ficaram feridas no Haiti entre 1º de março de 2025 e 15 de janeiro de 2026"
A violência perpetrada por gangues e os ataques contra elas no Haiti resultaram em mais de 5.500 mortes entre março de 2025 e meados de janeiro de 2026, indicou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em um relatório divulgado nesta terça-feira (24).
O Haiti, o país mais pobre das Américas, sofre há anos com a violência de gangues, perpetrada por grupos criminosos que cometem assassinatos, estupros, saques e sequestros.
"O Haiti continua enfrentando níveis alarmantes de violência de gangues, que afetam o exercício dos direitos humanos", afirma o relatório, observando que tanto as forças de segurança quanto empresas de segurança privada, assim como grupos de autodefesa, estão envolvidos nessa violência.
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Segundo dados verificados pelo Alto Comissariado, "pelo menos 5.519 pessoas morreram e 2.608 ficaram feridas no Haiti entre 1º de março de 2025 e 15 de janeiro de 2026".
Mas muitas dessas mortes ocorreram após operações das forças de segurança contra as gangues.
Essas operações resultaram em pelo menos 3.497 mortes e 1.742 feridos durante esse período, observou o alto comissário. Enquanto isso, a violência de gangues causou pelo menos 1.424 mortes e 790 feridos.
"É essencial que as autoridades garantam a segurança, respeitando plenamente os direitos humanos", afirmou o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, em comunicado.
Segundo o relatório, os ataques realizados por grupos de autodefesa contra gangues resultaram em pelo menos 598 mortes e 76 feridos.
As gangues, que controlam quase todo o território da capital, Porto Príncipe, "expandiram sua influência para além da capital" nos últimos 12 meses, principalmente nos arredores e ao norte da cidade, indica o relatório.
O relatório também documenta casos de uso "excessivo ou desproporcional" da força pela polícia. Segundo os registros, houve 196 casos de execuções sumárias de pessoas suspeitas de pertencerem a gangues ou de apoiá-las.
Desde março de 2025, uma empresa militar privada, "aparentemente contratada pelo governo haitiano", também participou de operações envolvendo ataques com drones e disparos de helicópteros, acrescenta o documento.
O relatório detalha ainda atos de violência perpetrados por grupos de autodefesa e multidões que praticam "justiça popular" linchando pessoas suspeitas de pertencerem a gangues.