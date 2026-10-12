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Vaticano Papa será hospitalizado na terça-feira para ser operado Após 17 meses de pontificado em ritmo frenético, o santo padre anunciou no domingo que será submetido a uma cirurgia devido a um nódulo pulmonar, detectado "em um estágio muito inicial"

O papa Leão XIV será hospitalizado na terça-feira (13), antes do meio-dia, para ser operado de um nódulo no pulmão, informou o Vaticano nesta segunda-feira (12), sem especificar se a intervenção ocorrerá no mesmo dia.

Após 17 meses de pontificado em ritmo frenético, o santo padre anunciou no domingo que será submetido a uma cirurgia devido a um nódulo pulmonar, detectado "em um estágio muito inicial".

Um nódulo pulmonar é uma pequena massa ou lesão no tecido do pulmão, geralmente detectada por meio de um exame de imagem do tórax.

"Os médicos consideram conveniente intervir, portanto, seguindo suas recomendações, decidi operar para removê-lo", disse no domingo o pontífice, de 71 anos, ao final da oração do Angelus.

Leão XIV esclareceu que o nódulo, identificado durante exames recentes, "está bem localizado".

A cirurgia será realizada no Hospital Gemelli, o maior de Roma, onde os sumos pontífices recebem atendimento médico desde João Paulo II.

Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, os médicos estimam que a convalescença dure aproximadamente uma semana, o que permitiria a Leão XIV partir para sua viagem pela América Latina, onde visitará Uruguai, Argentina e Peru entre 6 e 17 de novembro.

Antes de anunciar sua cirurgia, o santo padre saudou, durante a oração do Angelus, os membros da Irmandade do Senhor dos Milagres em Roma, uma das associações católicas peruanas mais importantes.

"Agradeço as suas orações pela visita pastoral que farei ao Peru", declarou o papa, dando a entender que a viagem seria mantida.

O arcebispo de Montevidéu, Daniel Sturla, publicou no X uma mensagem na qual pede aos fiéis que rezem pela "pronta recuperação" de Leão XIV e continuem "com maior ânimo a preparação para a sua visita".

Este é o primeiro susto médico do papa Leão XIV, que goza de boa saúde e é conhecido por sua paixão pelo esporte. O santo padre é adepto do tênis e da natação e dedica as terças-feiras, seu dia de descanso semanal em Castel Gandolfo, a atividades esportivas, telefonemas particulares e leitura.

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