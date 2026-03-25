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TECNOLOGIA Robô de entregas "fora de controle" destrói ponto de ônibus em Chicago; vídeo viraliza Incidente sem feridos reacende críticas ao uso de robôs nas calçadas, com moradores relatando riscos, obstruções e cobrando mais regras e fiscalização das autoridades

Um robô de entregas fora de controle destruiu um abrigo de ônibus de vidro em Chicago, nos Estados Unidos, em um episódio que ganhou repercussão após um vídeo circular nas redes sociais desde esta terça-feira (24). As imagens mostram a máquina coberta de estilhaços se debatendo enquanto passa repetidamente sobre a estrutura já destruída.

No registro, o equipamento segue se movendo de forma errática antes de deixar o local, piscando intermitentemente, enquanto um pedestre filma os destroços espalhados pela calçada. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

Confira:

Robot crash in Chicago: A Serve delivery robot plows through a bus shelter on Grand Ave, shattering glass and leaving debris scattered across the sidewalk.pic.twitter.com/qDvAZ6WD4g — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 24, 2026



Autoridades cobram explicações e investigação

De acordo com a imprensa americana, o vereador Walter Burnett informou que seu gabinete acionou a Serve Robotics, responsável pelo equipamento. Em comunicado, ele afirmou que reforçou à empresa a necessidade de monitoramento constante e de medidas para evitar danos à população e à infraestrutura urbana.

Segundo Burnett, a companhia iniciou tratativas com o responsável pelo ponto de ônibus para reparar os prejuízos. A Serve Robotics declarou que abriu uma investigação para apurar as causas da falha e que está em contato com autoridades e partes envolvidas. “Levamos este assunto muito a sério”, afirmou a empresa à WBEZ.



Vídeo reacende críticas ao uso de robôs nas calçadas

O episódio ocorre em meio a críticas crescentes à presença de robôs de entrega na cidade. Empresas como a própria Serve e a Coco Robotics operam projetos-piloto desde 2022, autorizados pelo Conselho Municipal, com a proposta de reduzir o uso de carros em trajetos curtos.

Enquanto a Coco mantém monitoramento humano contínuo, os equipamentos da Serve operam majoritariamente de forma autônoma, com intervenção remota apenas quando necessário. A iniciativa, no entanto, enfrenta resistência de moradores.

De acordo com reportagem especial da Block Club Chicago, o residente Josh Robertson, que testemunhou a circulação de um dos robôs em seu bairro, relatou preocupações com a segurança e a ocupação das calçadas. Ele lidera uma petição que já reuniu cerca de 4 mil assinaturas pedindo a suspensão do programa até a realização de audiências públicas e divulgação de dados sobre impactos.

A reação negativa também chegou ao poder público. O vereador Daniel La Spata afirmou que 83,7% dos moradores de seu distrito rejeitaram a expansão dos robôs na região.

Apesar da pressão, o CEO da Serve Robotics, Ali Kashani, disse estar aberto ao diálogo e defendeu que a tecnologia pode gerar empregos e tornar as entregas urbanas mais eficientes. O programa piloto segue em vigor, mas precisará de nova aprovação até maio de 2027 para continuar operando na cidade.

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