8 DE JANEIRO 14 senadores de partidos da base assinam manifesto contra evento do governo sobre atos do 8/1 São trinta os parlamentares que se manifestaram em carta pública

Os atos antidemocráticos que ocorreram na praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 completam um ano nesta segunda-feira, motivo pelo qual o governo Lula (PT) planejou um evento para esta tarde que rememora a importância da democracia — o que foi repudiado por um grupo de trinta senadores. Entre eles, 14 parlamentares filiados a partidos que integram a base: PP (5), União Brasil (4), Republicanos (4) e PSD (1) que, juntos, lideram sete ministérios.

Na manifestação, os congressistas afirmam condenar os ataques sofridos no começo do ano passado, mas apontam que houve falhas da gestão do petista para conter a depredação pública. Neste contexto, apontam abusos de poder que teriam sido cometidos pelo poder Executivo, o que justifica o não atendimento ao convite do presidente para esta segunda-feira.

"A constatação de falhas por parte do governo federal para conter esses atos é preocupante e levanta sérias questões sobre a eficácia das medidas tomadas, que podem ser interpretadas como uma lacuna na capacidade do governo em antecipar e lidar com situações de potencial desestabilização, o que compromete não apenas a segurança pública, mas também a credibilidade das instituições responsáveis por garantir a ordem e a paz social", diz trecho do documento.

No texto, os senadores rememoram uma entrevista do presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na ocasião, em 23 de novembro, o senador disse a jornalistas "nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia no Brasil". A frase é utilizada sob o argumento de que um único poder não é responsável pela defesa da democracia, em alusão ao evento organizado pelo Executivo.

Além de parlamentares de partidos adversários ao governo, assinaram o documento nomes que pertencem a siglas da base, mais que votam com a oposição. São eles: Ciro Nogueira (PP), Tereza Cristina (PP), Mecias de Jesus (Republicanos), Alan Rick (União), Cleitinho (Republicanos), Damares Alves (Republicanos), Dr. Hiran (PP), Esperidião Amin (PP), Hamilton Mourão (Republicanos), Jayme Campos (União), Luiz Carlos Heinze (PP), Márcio Bittar (União), Nelsinho Trad (PSD) e Sergio Moro (União).

Os senadores em questão pertencem a partidos com cargos no primeiro escalão do Planalto. No caso do União Brasil, Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) lideram ministérios. Já o PSD tem três pastas comandadas por Carlos Fávaro (Agricultura), Pesca (André de Paula) e Minas e Energia (Alexandre Silveira). O Republicanos e o PP possuem um ministério cada — Portos e Aeroportos, sob o comando de Silvio Costa Filho e Esportes, com André Fufuca, respectivamente.

Veja lista de assinantes:

Rogério Marinho (PL) Ciro Nogueira (PP) Flávio Bolsonaro (PL) Carlos Portinho (PL) Tereza Cristina (PP) Mecias de Jesus (Republicanos) Izalci Lucas (PSDB) Eduardo Girão (Novo) Alan Rick (União) Cleitinho (Republicanos) Damares Alves (Republicanos) Dr. Hiran (PP) Eduardo Gomes (PL) Esperidião Amin (PP) Hamilton Mourão (Republicanos) Jaime Bagattoli (PL) Jayme Campos (União) Jorge Seif (PL) Luiz Carlos Heinze (PP) Magno Malta (PL) Márcio Bittar (União) Marcos do Val (Podemos) Marcos Pontes (PL) Marcos Rogério (PL) Nelsinho Trad (PSD) Plínio Valério (PSDB) Sérgio Moro (União) Styvenson Valentim (Podemos) Wellington Fagundes (PL) Zequinha Marinho (Podemos)

