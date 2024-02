A- A+

Pesquisa 185 mil x 750 mil: entenda por que a USP estimou público menor em ato bolsonarista do que a PM de SP Pesquisadores utilizam método que produz imagens aéreas para, com uso de um software, identificar e calcular o número de cabeças. Já a PM divulgou que 750 mil pessoas passaram pela manifestação

Um cálculo do grupo de pesquisa "Monitor do debate político", da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, mostrou que, no auge do ato convocado por Jair Bolsonaro neste domingo, 185 mil apoiadores do ex-presidente estavam na Avenida Paulista. Os pesquisadores utilizam um método que produz imagens aéreas para, com uso de um software, identificar e estimar o número de cabeças na fotografia. Já a Polícia Militar de São Paulo — estado governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Bolsonaro e um dos nomes a discursar sobre o trio elétrico — divulgou o número, também no pico de público, de 750 mil presentes (quatro vezes maior), sendo cerca de 600 mil na própria Paulista e os restantes em vias adjacentes.

Os pesquisadores da USP acompanharam a manifestação e produziram as imagens aéreas entre 15h, horário de chegada de Bolsonaro, e 17h, quando ele terminou de discursar, contabilizando o público presente com auxílio do software. A estimativa de 185 mil presentes deu-se por volta das 15h, quando o ex-presidente cruzou a multidão até subir ao trio elétrico.

— Fazemos a contagem de cabeças de pessoas por uma foto aérea de drone. Tiramos várias fotos de todo a área ocupada, no caso foram vários quarteirões, e vamos juntando para que não haja sobreposição. Analisamos essa imagem completa do público em um software de inteligência artificial que faz esse cálculo de cabeças e gera um número bem preciso — explica Pablo Ortellado, que coordena o EACH junto com Márcio Moretto.

O método é conhecido como Point to Point Network (P2PNet). O programa foi, inclusive, adaptado para as características dos brasileiros, aprimorando ainda mais a contagem. De acordo com o Monitor, foram tiradas 43 fotos da Paulista, e 11 delas foram selecionadas de modo a cobrir toda a extensão da avenida, sem sobreposição. Em seguida, cada imagem foi repartida em oito partes.

— Temos bastante segurança do número que divulgamos, e nosso método é auditável. Se alguma parte interessada quiser confirmar nossa contagem, poder pegar nossa foto e contar na mão ou até mesmo usar outro software. Estamos usando o método há dois anos e conseguimos até mesmo comparar com outras manifestações, para mostrar quando teve mais ou menos público— acrescenta Ortellado.

Os pesquisadores detectaram, pelo método, que o ato bolsonarista na Paulista contou com o maior número de apoiadores do ex-presidente desde as eleições de 2022. O grupo compila dados do gênero desde setembro daquele ano. Desde então, este é o sexto ato bolsonarista com presença estimada da mesma maneira pelos pesquisadores. Os 185 mil manifestantes que foram à Paulista neste domingo superaram o ato pelo Dia da Independência na Praia de Copabacana, no Rio, em setembro de 2022, quando foram contabilizados cerca de 65 mil presentes.

A conta da PM

Procurada pelo Globo, a Polícia Militar de São Paulo informou que também usa um software para a sua contagem, que indicou a presença de 600 mil pessoas na Avenida Paulista no horário de pico, com 750 mil presentes levando em consideração também as ruas adjacentes. Segundo a corporação, sua técnica de medição consiste na multiplicação da área ocupada pelos manifestantes pelo coeficiente de ocupação. A metodologia usa como base a concentração das pessoas, definida pela análise de imagens áreas e da observação de agentes em solo, que define o número de pessoas em cada quadrante ocupado.

O dado, então, é inserido no software COPOM Online, que de forma automática multiplica o total da concentração pela área total ocupada pelos manifestantes. A PM diz ainda que, em eventos menores, a aferição é feita apenas por observação do solo, mas nos de grandes proporções "a imagem aérea permite uma noção mais precisa da amplitude de ocupação do terreno" .

"A Polícia Militar atua na preservação da ordem pública em eventos com grande concentração de pessoas há muitas décadas e desenvolveu métodos para a contagem de público e os aperfeiçoou no decorrer do tempo. (...) É importante esclarecer que a estimativa de público tem caráter técnico e sua aplicação ocorre em todas as manifestações, para subsidiar decisões operacionais", disse a PM através de nota.

Veja também

LAVA JATO Mendonça dá 60 dias para renegociação de acordos da Lava Jato