2024, o ano em que o futuro de Trump estará em jogo

A mais recente acusação contra o ex-presidente republicano Donald Trump prenuncia uma mistura potencialmente explosiva de drama judicial e caos de campanha para as eleições presidenciais de 2024.

Por enquanto, é difícil antecipar o que acontecerá no próximo ano, tanto no âmbito legal quanto no político, mas é certo que Trump, com 77 anos, tem muito em jogo nos próximos meses.

Possível outra acusação

Até o momento, Trump enfrenta três acusações criminais, e uma quarta aparece no horizonte.Provavelmente, ele será acusado de tentar alterar o resultado das eleições de 2020 no estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos.

A investigação foi aberta após uma ligação telefônica de Trump em 2 de janeiro de 2021 para autoridades eleitorais da Geórgia, na qual ele pressionou para que 11.780 votos fossem "encontrados" para evitar a derrota para o democrata Joe Biden no estado.

Complicações

Está previsto que Trump vá a julgamento em Nova York em março por pagamentos secretos feitos a uma atriz pornô para silenciá-la às vésperas das eleições de 2016.

No entanto, o promotor de Manhattan, Alvin Bragg, disse que estaria disposto a mudar a data para acomodar os dois processos federais, embora a decisão final dependa, em última instância, do juiz responsável pelo caso.

Trump será julgado na Flórida em maio por negligência no manuseio de documentos governamentais confidenciais após deixar a Casa Branca. Mas o caso mais grave é o terceiro.

O procurador especial Jack Smith o acusa de conspirar para alterar o resultado das eleições de 2020.

A data do julgamento, que ocorrerá em Washington, será definida em uma audiência em 28 de agosto perante a juíza do Tribunal de Distrito, Tanya Chutkan.

Os advogados de Trump tentarão adiar o julgamento por conspiração tanto quanto possível, idealmente para depois das eleições de novembro de 2024.

Ty Cobb, que foi conselheiro especial da Casa Branca sob Trump, mas se tornou um crítico ferrenho do ex-presidente, disse à CNN que é improvável que o julgamento seja adiado.

Chutkan tentará fazer o caso avançar "rapidamente", mas ao mesmo tempo garantindo os direitos de Trump, disse Cobb.

"Acredito que este caso possa ir a julgamento pouco depois do início do próximo ano e não me surpreenderia se ele fosse o primeiro da lista", disse Cobb, estimando que os promotores precisarão de "entre quatro e seis semanas para apresentar seu caso".

Campanha afetada

Trump considera que as acusações apresentadas contra ele são uma tentativa de Biden, seu provável adversário nas eleições presidenciais de 2024, de paralisar sua campanha à Casa Branca.

"Meu opositor político me atingiu com uma enxurrada de processos fracos (...) que consomem grande quantidade de meu tempo e dinheiro", escreveu em sua plataforma Truth Social. "É interferência eleitoral, e a Suprema Corte deve interceder".

Até o momento, a miríade de problemas legais de Trump não parece ter afetado seu sólido apoio entre os eleitores republicanos à sua candidatura para a nomeação presidencial em 2024.

Trump supera seu adversário mais próximo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, por 54% a 17% em uma recente pesquisa do New York Times/Siena College.

As assembleias do partido e as primárias para selecionar o candidato republicano para as eleições de 2024 começarão em janeiro, e a convenção nacional do partido para a nomeação será realizada de 15 a 18 de julho em Milwaukee, Wisconsin.

Os diversos julgamentos criminais podem fazer com que Trump passe tanto tempo nos tribunais quanto na campanha eleitoral, ou até mais.

"Realmente nunca vimos um principal candidato de um importante partido político tentar fazer campanha sendo alvo de múltiplas acusações, então realmente não sabemos como tudo isso vai terminar", explicou Steven Schwinn, professor de direito da Universidade de Illinois em Chicago.

Daniel Richman, ex-promotor federal que leciona na Universidade de Columbia, acrescenta que a lei exige que o acusado compareça ao julgamento, mas "ainda não sabemos se os tribunais farão uma exceção porque a questão é que ele será candidato à presidência", disse.

Carl Tobias, professor de direito da Universidade de Richmond, acredita que os juízes que presidem os julgamentos de Trump tentarão "acomodar sua agenda se ele fizer pedidos razoáveis para se ausentar".

Trump pode continuar na corrida pela Casa Branca mesmo que seja condenado em um ou mais dos casos criminais, porque a Constituição não impede que um criminoso aspire à presidência.

