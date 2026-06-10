"2026 é o ano da modernização da Caixa", afirma presidente do banco

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O ano de 2026 será de grande modernização para a Caixa Econômica Federal. É o que garante o presidente do banco, o paraibano Carlos Vieira. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele ressaltou uma série de iniciativas que vêm sendo tomadas para beneficiar usuários e clientes, especialmente na área de tecnologia.

“Quem é usuário da conta digital da Caixa está vendo dia a dia a melhoria. A Caixa tem 14 aplicativos. No segundo semestre deste ano, estará tudo unificado. É um compromisso assumido. Com uma senha só, o usuário poderá acessar todos os aplicativos da Caixa”, destacou Vieira.

“Hoje, nós somos um dos bancos que têm a jornada mais rápida para abertura de conta. É um processo, é uma jornada, a gente está se modernizando nesse aspecto. Eu disse que o ano de 2026 seria o ano da modernização tecnológica da Caixa e está sendo”, completou o presidente da Caixa.

Vieira reforçou a ampliação do quadro de funcionários, fruto de concursos públicos realizados após quase uma década. “Nós temos hoje 84 mil funcionários diretos trabalhando em todas as nossas estruturas. Há 10 anos a Caixa não fazia um concurso. Quando assumi, conduzi um concurso para mais quatro mil novos empregados, que já entraram. Desses, dois mil foram exatamente para a área de tecnologia, para desenvolver programas, para melhorar o acesso, e estamos vendo que isso é muito importante para a modernização da Caixa”, celebrou.

Mesmo reconhecendo que o processo de fechamento de agências é uma “tendência mundial”, Vieira ressalta que, no caso da Caixa, o número de estabelecimentos físicos permanece o mesmo. “A Caixa tem uma característica. Nós não reduzimos a quantidade de unidades físicas. Nós adotamos a seguinte política: onde se tem uma população de 100 mil habitantes, conforme dados do IBGE, nós temos a obrigação de ter uma agência da Caixa. Na Ilha de Marajó, no Pará, são 17 municípios. Quando começamos a administração da Caixa, só havia uma agência, hoje tem quatro. Essa política de estender territorialmente a presença da Caixa é uma política do banco”, ressaltou Vieira.

“O fato é que o mundo digital transforma a vida de todo mundo. Nas décadas de 1980 e 1990, os bancos se expandiram muito para regiões onde havia concentração de renda, como o Rio de Janeiro e São Paulo. A Caixa tinha seis agências na avenida Paulista. Não há mais essa necessidade. Mas a Caixa precisa estar em Cabrobó, precisa estar em outros lugares, onde não tem banco. A nossa política passa por esse aspecto. Agora, o futuro da humanidade, não só dos bancos, passa pelo mundo digital. Não há como isso não acontecer. Mas a Caixa tem essa característica de ser um banco voltado para o povo, temos o propósito de transformar a vida das pessoas”, concluiu.

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