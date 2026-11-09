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polarização 28% dos eleitores reprovariam casamento de filhos com pessoas do campo político adversário A pesquisa avaliou os níveis de polarização no país depois das eleições gerais

Dados de pesquisa Quaest mostram que 28% dos eleitores não aprovariam o casamento de seu filho ou filha com alguém do campo político adversário. O resultado corresponde ao último levantamento feito pelo instituto, divulgada nesta segunda-feira (9). A pesquisa avaliou os níveis de polarização no país depois das eleições gerais.

O índice, de novembro de 2026, empata com o que foi medido em dezembro de 2023 e representa um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao último valor obtido, referente a dezembro de 2025. O maior valor apurado foi de 32%, em dezembro de 2024.

Na pesquisa deste ano, as perguntas eram adaptadas de acordo com o espectro político do entrevistado. As pessoas bolsonaristas foram perguntadas se aprovariam o casamento de seus filhos com uma pessoa que votou em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno para presidente; já os petistas, se concordariam com casamentos com quem votou no Flávio Bolsonaro (PL).

Além desta métrica, a pesquisa mediu outros valores relacionados à polarização. Entre eles, o rompimento de relações familiares por motivação política. O índice deste ano chegou a 10%. O valor mais baixo registrado foi em dezembro de 2021. Os anos de 2023 e 2024 tiveram as maiores marcas, com 36% e 30%, respectivamente. No ano anterior, 2025, o valor foi de 8%.

O maior índice registrado na pesquisa está entre os brasileiros que mudariam de país se pudessem: o número chega a 29%. O valor, no entanto, já foi maior e esta é a menor porcentagem registrada desde dezembro de 2022. Naquele ano, o número foi de 37%. Dezembro de 2024, teve a maior marca, com 43%.

Outro dado mostra que 9% dos entrevistados afirmaram que deixariam de comprar de uma marca que apoiou o adversário. Essa categoria aparece com percentuais em queda desde dezembro de 2024, quando registrou 25%. No ano seguinte, o valor foi de 11%. Anteriormente, subiu de 3% em 2021 para 23% em 2023.

Outro valor que parece estar em queda representa as pessoas que preferem ver canais de TV que possuem os mesmos posicionamentos que elas. O índice deste ano é de 29%. Em dezembro de 24, foi registrado o maior valor da série, com 45%. Antes disso, os números marcavam 28% em 2021, 30% em 2022 e 37% em 2023. O índice não foi medido em 2025.

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