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Apostas 33% do eleitorado brasileiro vê culpa de Lula e Bolsonaro em aumento das bets, diz pesquisa Análise foi feita com 2.000 pessoas de 16 anos ou mais em 130 municípios

O eleitorado brasileiro atribui responsabilidade conjunta ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao governo de Jair Bolsonaro em relação ao crescimento das bets no Brasil, de acordo com a pesquisa More in Common/Ipsos-Ipec. Para a maioria dos entrevistados, a culpa é das duas gestões (33%) ou de nenhuma delas (35%).

Ao todo, 18% dos entrevistados afirmam que o aumento desse tipo de aposta deve ser imputado ao atual governo, ante 4% que associa a causa ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Não responderam 10% dos ouvidos pela pesquisa.

A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas de 16 anos ou mais em 130 municípios. O período é entre os dias 4 e 8 de julho. A margem de erro geral é de 2 pontos porcentuais.

As apostas de quota fixa e jogos online têm como amparo legal a Lei nº 14.790/2023. A atividade é regulamentada pelo Ministério da Fazenda por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), exigindo outorga.

Recentemente, via portaria interministerial, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fixou uma série de novas regras para a publicidade das chamadas bets. A partir de 17 de julho, as empresas serão obrigadas a alertar que as apostas podem resultar em perda de dinheiro e causar.

Também recentemente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva notificou 37 fintechs suspeitas de movimentar dinheiro de bets ilegais no Brasil.

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