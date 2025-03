A- A+

política 42% dos apoiadores que foram à Copacabana defendem Tarcísio como candidato de Bolsonaro em 2026 Pesquisa da USP realizada na manifestação aponta que Michelle, Eduardo e Flávio Bolsonaro tem mais afinidade com o eleitorado bolsonarista que os governadores Romeu Zema (MG) e Ronaldo Caiado (GO)

A maioria dos participantes da manifestação realizada ontem no Rio de Janeiro, que contou com a presença de Jair Bolsonaro (PL), defende que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja o candidato da direita caso a inelegibilidade do ex-presidente seja mantida.

Numa pesquisa conduzida pelo "Monitor do debate político" do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, da Universidade de São Paulo (USP), e pela ONG More in Common, uma parcela de 42% dos entrevistados disse preferir Tarcísio ao responder "Se Bolsonaro não puder ser candidato, qual dos nomes a seguir é o melhor para concorrer à presidência?".

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 21% das preferências. Já os filhos do ex-presidente, Eduardo e Flávio Bolsonaro, receberam 16% e 6% das menções, respectivamente.

Outros nomes da direita, como os governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás, tiveram pouca adesão entre os manifestantes. Zema foi citado por 2% dos entrevistados, enquanto Caiado foi lembrado por apenas 1%.

Ambos não participaram do ato e enfrentam desgastes com o núcleo bolsonarista. No caso mineiro, o PL rompeu com a base do governador e tem sinalizado apoio ao senador Cleitinho (Republicanos-MG) para a sucessão estadual. Já em Goiás, Caiado gerou insatisfação entre aliados ao lançar sua pré-candidatura à Presidência na mesma semana em que Bolsonaro foi indiciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposta tentativa de golpe.

Tarcísio é tratado como astro

Diante da ausência de outros governadores, Tarcísio de Freitas foi um dos destaques da manifestação. Ovacionado pelo público, ele levou cerca de 40 minutos para percorrer um trajeto de 100 metros entre o trio elétrico, na altura da Rua Bolívar, e o Hotel Pestana, onde estava hospedado, sendo constantemente abordado para abraços e fotos.

Apesar de ser o nome mais forte entre os apoiadores de Bolsonaro, Tarcísio tem reafirmado sua intenção de disputar a reeleição em São Paulo. No entanto, aliados apontam que esse cenário pode mudar caso Bolsonaro o peça para concorrer à Presidência.

A pesquisa foi realizada com 495 entrevistas entre 9h30 e 13h em toda a faixa da Praia de Copacabana ocupada pelos manifestantes. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

