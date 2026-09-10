45,9% avaliam que pior para Brasil é eleição de Flávio; 45%, reeleição de Lula, aponta pesquisa
Outros 8,8% afirmam que os dois resultados os preocupam igualmente e 0,3% não souberam responder
A eleição de Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República é o resultado que causa mais medo ou preocupação em 45,9% dos brasileiros, enquanto a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é apontada por 45%.
Outros 8,8% afirmam que os dois resultados os preocupam igualmente e 0,3% não souberam responder. Os dados são da pesquisa Atlas Intel/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 10.
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Os porcentuais de preocupação com uma eventual vitória de Flávio e com a reeleição de Lula seguem tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 1 ponto porcentual.
Em agosto, 45,5% apontavam a eleição de Flávio como o resultado que mais causava medo ou preocupação, enquanto 46,4% indicavam a reeleição de Lula.
No levantamento de setembro, portanto, houve uma inversão numérica: a preocupação com a eleição do candidato do PL passou a 45,9%, enquanto a relacionada à reeleição do petista recuou a 45%.
A pesquisa Atlas Intel/Bloomberg ouviu 5.000 eleitores entre os dias 4 e 9 de setembro.
O levantamento utilizou a metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-01452/2026.