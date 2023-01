A- A+

Posse Presidencial 54 países e União Europeia participam da posse de Lula; confira lista Posse do presidente eleito Lula foi celebrada por mais de 50 lideranças de diversos países do mundo

A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (1) contou com a presença de 54 chefes de estado ou representantes de países. A cerimônia contou ainda com a presença de representantes enviados da União Europeia.

Lula, 77 anos, assume a Presidência da República pela terceira vez e se tornou o 39º presidente brasileiro. Lula já ocupou o cargo em outros dois mandatos, de 2003 a 2010.

Em Brasília, neste domingo, o último representante a chegar no Congresso Nacional foi o vice-presidente da China, Wang Qishan.

Ao todo, 24 chefes de estado, entre presidentes, rei, primeira-dama de 19 países, vieram ao evento na capital brasileira.

Lula, o seu vice Geraldo Alckmin e as suas esposas Janja e Lu Alckmin, foram no Congresso recebidos pelos presidentes da Câmara, Arthur Lura (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-AL) para a cerimônia de posse.

Confira a seguir a lista completa de representantes e líderes de outros países que vieram ao Brasil para a posse de Lula.

Países que enviaram chefes de estado:

Portugal - Marcelo Rebelo de Sousa (presidente)

Argentina - Alberto Fernandez (presidente)

Timor Leste - José Roman Horta (presidente)

Cabo Verde - José Maria Neves (presidente)

Alemanha - Frank-Walter Steinmeier (presidente)

Espanha - Felipe VI (rei)

Guiné-Bissau - General Umaro Sissoco (presidente)

Colômbia - Gustavo Petro (presidente)

Uruguai - Luis Lacalle Pou (presidente)

Equador - Guilherme Lasso (presidente)

Angola - João Lourenço (presidente)

Bolívia - Luis Arce (presidente)

Chile - Gabriel Boric (presidente)

Paraguai - Mario Abdo Benitez (presidente)

Guiana - Mohamed Irfaan Ali (presidente)

Suriname - Chandrikapersand Santokhi (presidente)

Honduras - Xiomara Castro

México - Beatriz Gutiérrez Müller (primeira-dama)

Países que mandaram vice-chefes de Estado:

Panamá

El Salvador

China

Cuba

Países que mandaram chefes de governo:

S. Vicente e Granadinas

Marrocos

Mali

Peru

Azerbaijão

Ucrânia

Lesoto

Países que mandaram chefes de poder:

Rússia

Argélia

República Dominicana

Moçambique

Jamaica

Guiné-Equatorial

Sérvia

Países que mandaram ministros de relações internacionais:

Turquia

Palestina

Guatemala

Gabão

Zimbábue

África do Sul

Camarões

Arábia Saudita

São Tomé e Príncipe

Países que mandaram enviados especiais:

União Europeia

Reino Unido

Estados Unidos

Qatar

Quênia

França

Emirados Árabes Unidos

Singapura

Camboja

Veja também

POSSE PRESIDENCIAL Festival do Futuro tem homenagens a Pelé e Gal Costa