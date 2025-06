54% veem como 'ruim' ou 'péssima' atuação do governo sobre fraudes INSS, mostra pesquisa

A- A+

A pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta segunda-feira, 16, mostra que 54% da população brasileira avaliam como "ruim ou péssima" a atuação do governo do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, diante das recentes denúncias de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Outros 22% consideram a atuação "ótima ou boa" e 18% a classificam como "regular". Já 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.



O levantamento também perguntou com qual das duas sentenças os entrevistados mais concordavam.

Para 43%, "o governo Lula é responsável pela escalada do problema, porque os valores das fraudes dispararam na sua gestão".



Já 35% disseram concordar com a frase: "o esquema de fraudes no INSS começou no governo Bolsonaro e só foi descoberto porque o governo Lula investigou o caso".



Outros 6% concordaram com ambas as afirmações, e 4% com nenhuma.



Os que não souberam ou não responderam somaram 12%.



A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 132 municípios entre os dias 5 e 9 de junho de 2025. O nível de confiança é de 95%.

