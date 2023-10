A- A+

Guerra 61 deputados cobram que Itamaraty reconheça o Hamas como grupo terrorista Requerimento foi protocolado pelo oposicionista Rodolfo Nogueira; de acordo com os parlamentares, embaixador de Israel pediu ajuda ao grupo

Em meio ao conflito em Israel, 61 deputados cobram que o Itamaraty e o governo Lula reconheça o Hamas, responsável pelos primeiros bombardeios, como grupo terrorista. A iniciativa foi feita através de requerimento protocolado pelo bolsonarista Rodolfo Nogueira (PL-MS), destinada ao ministro de Relações Exteriores Mauro Vieira.

De acordo com os deputados, o pedido também atende uma solicitação do embaixador de Israel, Daniel Zonshine. Segundo a oposição, durante uma reunião nesta semana, o diplomata teria solicita ajuda para que o Brasil reconheça o Hamas como organização terrorista.

Atualmente, o país confere esta classificação aos grupos Al Qaeda, Talibã e o Estado Islâmico, os mesmos considerados pela ONU. Estados Unidos, Reino Unido e Japão são alguns dos territórios que já reconhecem o Hamas como terrorista.

"Esse ataque é uma prova clara de que o Hamas é uma organização terrorista que não se importa com a vida de civis. A organização está disposta a usar a violência para atingir seus objetivos, um desses objetivos inclui a destruição do Estado de Israel. A adoção dessas medidas firmes e imediatas contra o Hamas é essencial para garantir a segurança do Estado de Israel e da região", diz Rodolfo Nogueira em sua justificativa.

A reação da oposição ocorre após o governo ter emitido notas de repúdio aos ataques sem mencionar a atuação do Hamas. Nas redes sociais, Lula tem sido cobrado por uma postura menos diplomática.

Veja lista de signatários:

Rodolfo Nogueira (PL/MS)

Delegado Caveira (PL/PA)

Junio Amaral (PL/MG)

Messias Donato (REPUBLIC/ES)

Mauricio Marcon (PODE/RS)

Carla Zambelli (PL/SP)

Delegado Palumbo (MDB/SP)

Caroline de Toni (PL/SC)

Sargento Fahur (PSD/PR)

Zé Trovão (PL/SC)

Mario Frias (PL/SP)

José Medeiros (PL/MT)

Julia Zanatta (PL/SC)

Zucco (REPUBLIC/RS)

Cabo Gilberto Silva (PL/PB)

Coronel Meira (PL/PE)

Sargento Gonçalves (PL/RN)

Reinhold Stephanes (PSD/PR)

Roberta Roma (PL/BA)

Domingos Sávio (PL/MG)

Capitão Alberto Neto (PL/AM)

Pastor Eurico (PL/PE)

Bibo Nunes (PL/RS)

Daniela Reinehr (PL/SC)

Gustavo Gayer (PL/GO)

Coronel Ulysses (UNIÃO/AC)

Dr. Jaziel (PL/CE)

General Pazuello (PL/RJ)

General Girão (PL/RN)

Tião Medeiros (PP/PR)

Sanderson (PL/RS)

Sóstenes Cavalcante (PL/RJ)

Coronel Telhada (PP/SP)

Marcelo Álvaro Antônio (PL/MG)

Bia Kicis (PL/DF)

Luiz Philippe de Orleans e Bra (PL/SP)

Marco Feliciano (PL/SP)

Gilvan da Federal (PL/ES)

Coronel Chrisóstomo (PL/RO)

Evair Vieira de Melo (PP/ES)

Luiz Lima (PL/RJ)

Silas Câmara (REPUBLIC/AM)

André Fernandes (PL/CE)

Dayany Bittencourt (UNIÃO/CE)

Pedro Lupion (PP/PR)

Pedro Westphalen (PP/RS)

Coronel Fernanda (PL/MT)

Delegado Fabio Costa (PP/AL)

Coronel Assis (UNIÃO/MT)

Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL)

Carlos Jordy (PL/RJ)

Adriana Ventura (NOVO/SP)

Daniel Freitas (PL/SC)

Silvia Waiãpi (PL/AP)

Alberto Fraga (PL/DF)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP)

Thiago Flores (MDB/RO)

Amália Barros (PL/MT)

Nikolas Ferreira (PL/MG)

Delegado Ramagem (PL/RJ)

Delegado Éder Mauro (PL/PA)

