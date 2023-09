A- A+

Brasil 61% dos brasileiros veem militares envolvidos em irregularidades sob Bolsonaro, diz Datafolha Índice vai a 69% entre os mais ricos e a 70% entre moradores do Nordeste

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado apontou que 61% dos eleitores brasileiros acreditam que oficiais das Forças Armadas estiveram envolvidos em irregularidades durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para 25% os militares não estiveram envolvidos e 14% dizem não saber.

A crença no envolvimento de militares é maior entre pessoas que dizem estar informadas sobre o caso de joias dadas à Presidência da República que são foco de investigação de um suposto esquema de negociação ilegal que envolve militares como o ex-ajudante de ordens e tenente-coronel Mauro Cid. Dos 77% que dizem conhecer o caso 65% acreditam que militares e estão envolvidos em irregularidades, enquanto 24% acham que não.

O índice vai a 69% entre os mais ricos, com renda mensal acima de 10 salários mínimos, e a 70% entre moradores do Nordeste, reduto eleitoral do PT.

Leia também • Relator da minirreforma eleitoral recua de texto que aumentaria a inelegibilidade de Bolsonaro

A pesquisa também fez um recorte entre petistas e bolsonaristas: 84% dos apoiadores do atual presidente Lula veem envolvimento militar, enquanto 52% dos apoiadores de Bolsonaro o descartam.

O Datafolha ouviu 2.016 pessoas última terça e quarta-feira em 139 cidades. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja também

ONU Pacto da ONU quer alcançar 50% de negros em posições de liderança