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eleições 2026 "64 milhões de votos": leitura labial mostra previsão mal sucedida de Nikolas para Flávio Bolsonaro Vantagem que o presidente eleito conquistou nessas duas capitais representou quase um terço da diferença de votos contra Flávio Bolsonaro no segundo turno

No início da apuração dos votos, neste domingo (25), o deputado federal Nikolas Ferreira se dirigiu a Flávio Bolsonaro (PL) para dizer que ele teria 64 milhões de votos e entraria para a história.

O vídeo do momento foi analisado pelo especialista em leitura labial Gabriel Velloso.

Ao final, a quantidade foi alcançada, na verdade, por Luiz Inácio Lula da Silva ( PT), reeleito presidente.

As imagens mostram Flávio ao lado de sua esposa, Fernanda, sentados em um sofá. Atrás, em pé, estão Nikolas e o também deputado federal Sóstenes Cavalcante.

Nikolas Ferreira, então, diz:

— 64 milhões de votos esse cara aqui vai fazer

Aos risos, Flávio responde "amém". Ao que o deputado insiste na "profecia":

— 64 e você vai entrar para a história. Pois sua mãe sonhou e vai ser isso.

O vídeo da leitura labial feita por Gabriel Velloso está viralizando nas redes sociais. O número mágico citado por Nikolas Ferreira de fato é o suficiente para garantir a vitória eleitoral.

Mas quem chegou aos 64 milhões foi Lula, vencedor do pleito com 51,8% dos votos válidos.

Flávio Bolsonaro acompanhou a apuração em Brasília, na casa de Vicente Santini, amigo da família e ex-secretário-adjunto da Casa Civil da Presidência da República na gestão Jair Bolsonaro.

Ele foi exonerado em janeiro de 2020 após ter usado um voo da Força Aérea Brasileira, e não comercial, para acompanhar a comitiva presidencial em viagem oficial à Índia.

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