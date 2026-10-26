"64 milhões de votos": leitura labial mostra previsão mal sucedida de Nikolas para Flávio Bolsonaro
Vantagem que o presidente eleito conquistou nessas duas capitais representou quase um terço da diferença de votos contra Flávio Bolsonaro no segundo turno
No início da apuração dos votos, neste domingo (25), o deputado federal Nikolas Ferreira se dirigiu a Flávio Bolsonaro (PL) para dizer que ele teria 64 milhões de votos e entraria para a história.
O vídeo do momento foi analisado pelo especialista em leitura labial Gabriel Velloso.
Ao final, a quantidade foi alcançada, na verdade, por Luiz Inácio Lula da Silva ( PT), reeleito presidente.
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As imagens mostram Flávio ao lado de sua esposa, Fernanda, sentados em um sofá. Atrás, em pé, estão Nikolas e o também deputado federal Sóstenes Cavalcante.
Nikolas Ferreira, então, diz:
— 64 milhões de votos esse cara aqui vai fazer
Aos risos, Flávio responde "amém". Ao que o deputado insiste na "profecia":
— 64 e você vai entrar para a história. Pois sua mãe sonhou e vai ser isso.
O vídeo da leitura labial feita por Gabriel Velloso está viralizando nas redes sociais. O número mágico citado por Nikolas Ferreira de fato é o suficiente para garantir a vitória eleitoral.
Mas quem chegou aos 64 milhões foi Lula, vencedor do pleito com 51,8% dos votos válidos.
Flávio Bolsonaro acompanhou a apuração em Brasília, na casa de Vicente Santini, amigo da família e ex-secretário-adjunto da Casa Civil da Presidência da República na gestão Jair Bolsonaro.
Ele foi exonerado em janeiro de 2020 após ter usado um voo da Força Aérea Brasileira, e não comercial, para acompanhar a comitiva presidencial em viagem oficial à Índia.