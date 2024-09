A- A+

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 7 de Setembro em Brasília tem ausências de Lira, Janja e Anielle; saiba quem foi Entre os presentes, estavam os presidentes do Senado e do STF

O desfile militar do 7 de Setembro em Brasília, principal cerimônia do calendário das Forças Armadas, teve ao menos três ausências visíveis neste sábado, 7. Não estavam na tribuna com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva:

Arthur Lira - presidente da Câmara, que está em Alagoas fazendo campanha para aliados que disputarão as eleições municipais;

Janja Lula da Silva - primeira-dama, que está no Catar a convite da xeica Mozha bin Nasser al-Missned para o Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques;

Anielle Franco - ministra da Igualdade Racial, alvo dos supostos casos de assédio sexual que derrubaram Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos.

Já as principais autoridades presentes, além de Lula, eram os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Também compareceram os governadores Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Eduardo Leite (PSDB-RS). Ibaneis foi cobrado pela plateia por causa de operação recente que impediu eventos culturais em um espaço aberto da cidade.



A presença de Leite se deveu à parte do desfile ter sido em homenagem ao atendimento às enchentes no Rio Grande do Sul. O governador vestiu, em vez de gravata, um lenço rosa, vermelho e branco no pescoço. O lenço no pescoço é típico da cultura gaúcha.

Também estavam presentes o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que é ex-ministro da Defesa, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.



Outros participantes foram os cônjuges das autoridades. Por exemplo: a mulher de Geraldo Alckmin, Lu Alckmin; a mulher de José Múcio Monteiro, Vera Brennand; e o marido de Eduardo Leite, Thalis Bolzan.

Confira a seguir a lista de presenças:

Ministros do governo

Alexandre Padilha - Relações Institucionais;

Alexandre Silveira - Minas e Energia;

André de Paula - Pesca;

André Fufuca - Esporte;

Camilo Santana - Educação;

Carlos Lupi - Previdência;

Celso Sabino - Turismo;

Cida Gonçalves - Mulheres;

Esther Dweck - Gestão e, temporariamente, Direitos Humanos;

Geraldo Alckmin - Indústria e Comércio e vice-presidente da República;

Jader Filho - Cidades;

Jorge Messias - Advocacia Geral da União;

José Múcio Monteiro - Defesa;

Juscelino Filho - Comunicações;

Laércio Portela - Secretaria de Comunicação;

Luciana Santos - Ciência e Tecnologia;

Luiz Marinho - Trabalho;

Márcio França - Empreendedorismo;

Márcio Macêdo - Secretaria Geral;

Marcos Amaro - Gabinete de Segurança Institucional;

Margareth Menezes - Cultura;

Marina Silva - Meio Ambiente;

Nísia Trindade - Saúde;

Paulo Pimenta - Reconstrução do Rio Grande do Sul;

Renan Filho - Transportes;

Ricardo Lewandowski - Justiça;

Rui Costa - Casa Civil;

Silvio Costa Filho - Portos e Aeroportos;

Simone Tebet - Planejamento;

Vinícius Carvalho - Controladoria Geral da União;

Waldez Góes - Integração e Desenvolvimento Regional;

Wellington Dias - Desenvolvimento Social.

Ministros do STF

Luís Roberto Barroso

Alexandre de Moraes

Cristiano Zanin

Dias Toffoli

Edson Fachin

Gilmar Mendes

Militares

Almirante Marcos Sampaio Olsen - comandante da Marinha;

General Tomás Ribeiro Paiva - comandante do Exército;

Tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno - comandante da Aeronáutica;

