8 de janeiro: Eduardo Leite diz que "conciliou férias" para ir ao ato de Lula em Brasília

Um dos poucos governadores de oposição a confirmar presença em ato organizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse nesta segunda-feira que interrompeu suas férias para participar do ato. O evento pela democracia realizado no Congresso nesta segunda-feira para marcar um ano dos ataques golpistas do 8 de janeiro. O tucano estava na praia de Trancoso, um dos destinos turísticos mais conhecidos da Bahia.

O governador afirmou que não planejava faltar ao evento e que a ida dele a Brasília não representa uma “mudança de planos”.

— Estou em período de férias até o dia 10. Consegui conciliar para me fazer presente — disse ao GLOBO.

Leite é de um partido que faz oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas tem mantido uma relação cordial com o governo. O Rio Grande do Sul é um estado que vive uma grande crise fiscal e tem negociado com o governo federal uma maneira de lidar com o problema.

Mais cedo nas redes sociais, Leite publicou uma mensagem em que disse “o 8 de janeiro não pertence a ideologias políticas, é um chamado para permanecermos vigilantes, superando diferenças em nome do que nos une”.

Também de oposição e de um estado com crise fiscal, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), irá participar do ato realizado hoje no Congresso.

Já outros nomes, como o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não participam.

