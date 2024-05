A- A+

política 8 de janeiro: Moraes solta dois últimos oficiais da PM-DF que continuavam presos por omissão Ministro do STF revogou prisão do major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou a prisão de dois oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) que estavam presos desde agosto do ano passado. O major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins eram os únicos que continuavam presos entre os réus de uma ação que apura omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro.



Outros quatro réus na mesma ação penal já haviam sido liberados, após irem para a reserva da PM. Apesar de Alencar e Martins continuarem na ativa, Moraes também concordou com a liberdade, mas impôs medidas cautelares.

