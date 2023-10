8 de janeiro: PGR envia para homologação do STF primeiros acordos firmados com réus pelos ataques

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (17) pedido de homologação dos primeiros três acordos de não persecução penal firmados com réus que respondem por incitação no caso dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Os réus confessam os crimes cometidos e concordam em pagar multas de R$ 50 mil, em um caso, e de R$ 5 mil em dois. A homologação, ou não, caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos.