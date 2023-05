A- A+

SAÚDE A alternativa de Lula para tratar as dores no fêmur O presidente viralizou ao expor o problema que o acomete há uma década durante evento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem durante o lançamento da Lei Paulo Gustavo, na Bahia, que está sendo medicado com injeções diárias para a dor no fêmur. A fala, que viralizou nas redes, era, na verdade, uma brincadeira com o senador Otto Alencar (PSD-BA), que também é médico, presente no evento.

Lula tem um desgaste na cabeça do fêmur há mais de uma década e deixou de submeter às aplicações de infiltração contra o problema. Há meses ele passou a fazer fisioterapia em casa para controlar a dor.

A dor, provocada pelo processo natural da idade, tem sido agravada pela falta de rotina, sobretudo na campanha política e agora na presidência.

