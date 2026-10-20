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Eleições 2026 A cinco dias do 2º turno, Flávio propõe devolução por PIX sem detalhar custos da medida Anúncio integra pacote de benefícios de campanha e prevê parceria com a Caixa Econômica Federal

A cinco dias da votação do segundo turno, o candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, propôs a criação de um mecanismo para devolver aos consumidores parte dos valores pagos via PIX em contas de consumo e prestações. O anúncio da medida, batizada de "Vira PIX", foi divulgado por meio de publicação nas redes sociais da coordenadora de assuntos econômicos da campanha, Daniella Marques.

A iniciativa visa criar um plano de reembolso financeiro para os pagamentos do dia a dia operado em conjunto com a Caixa Econômica Federal.

"Flávio vai criar junto com a Caixa um plano de recompensa para todo mundo no Brasil. Conta de luz, prestação, taxa, tudo o que você pagar, uma parte volta para o seu bolso", afirmou a coordenadora na publicação.

A apresentação da proposta ocorre no contexto da reta final da campanha presidencial para atrair o eleitorado com um pacote de acenos econômicos. No entanto, o anúncio não trouxe detalhamentos sobre a estimativa de impacto orçamentário, a relação exata dos serviços contemplados ou o prazo para implementação do benefício.

O anúncio representou a segunda sinalização de incentivos econômicos da candidatura no mesmo dia, sucedendo a promessa de recriação do Programa Emergencial para Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado originalmente em 2021.

O formato sugerido assemelha-se ao modelo de cashback previsto na reforma tributária sobre o consumo, regulamentado para entrar em vigor em janeiro de 2027. Enquanto a legislação aprovada limita a restituição de tributos aos beneficiários de baixa renda do Cadastro Único, a proposta da campanha do PL prevê a devolução para o público geral.

A iniciativa é apresentada paralelamente às declarações do candidato sobre a intenção de buscar o reequilíbrio das contas públicas. Segundo o postulante, a retomada do equilíbrio fiscal no país é a diretriz necessária para viabilizar a redução da taxa básica de juros da economia.

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