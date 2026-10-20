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Eleições 2026

A cinco dias do 2º turno, Flávio propõe devolução por PIX sem detalhar custos da medida

Anúncio integra pacote de benefícios de campanha e prevê parceria com a Caixa Econômica Federal

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Campanha do PL propõe reembolso em pagamentos efetuados por PIX na reta final do pleito presidencialCampanha do PL propõe reembolso em pagamentos efetuados por PIX na reta final do pleito presidencial - Foto: Sergio Lima/AFP

A cinco dias da votação do segundo turno, o candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, propôs a criação de um mecanismo para devolver aos consumidores parte dos valores pagos via PIX em contas de consumo e prestações. O anúncio da medida, batizada de "Vira PIX", foi divulgado por meio de publicação nas redes sociais da coordenadora de assuntos econômicos da campanha, Daniella Marques.

A iniciativa visa criar um plano de reembolso financeiro para os pagamentos do dia a dia operado em conjunto com a Caixa Econômica Federal.

"Flávio vai criar junto com a Caixa um plano de recompensa para todo mundo no Brasil. Conta de luz, prestação, taxa, tudo o que você pagar, uma parte volta para o seu bolso", afirmou a coordenadora na publicação.

A apresentação da proposta ocorre no contexto da reta final da campanha presidencial para atrair o eleitorado com um pacote de acenos econômicos. No entanto, o anúncio não trouxe detalhamentos sobre a estimativa de impacto orçamentário, a relação exata dos serviços contemplados ou o prazo para implementação do benefício. 

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O anúncio representou a segunda sinalização de incentivos econômicos da candidatura no mesmo dia, sucedendo a promessa de recriação do Programa Emergencial para Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado originalmente em 2021.

O formato sugerido assemelha-se ao modelo de cashback previsto na reforma tributária sobre o consumo, regulamentado para entrar em vigor em janeiro de 2027. Enquanto a legislação aprovada limita a restituição de tributos aos beneficiários de baixa renda do Cadastro Único, a proposta da campanha do PL prevê a devolução para o público geral.

A iniciativa é apresentada paralelamente às declarações do candidato sobre a intenção de buscar o reequilíbrio das contas públicas. Segundo o postulante, a retomada do equilíbrio fiscal no país é a diretriz necessária para viabilizar a redução da taxa básica de juros da economia.

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