A cronologia que levou Bolsonaro a incorporar joias avaliadas em meio milhão em seu patrimônio

O presidente Jair Bolsonaro recebeu mais um estojo de joias do governo da Arábia Saudita, após visita ao país em 2019. O conjunto, composto por um relógio Rolex, um par de abotoaduras, uma caneta e um masbaha, espécie de rosário árabe, todos cravejados com diamantes, é avaliado em meio milhão de reais.



Com este, já são três estojos de presentes, com joias que custam aproximadamente R$ 18 milhões. Desta vez, no entanto, o ex-presidente chegou a incluir a caixa oficialmente em seu acervo pessoal e levou consigo os objetos no fim do ano passado, quando deixou o cargo.

O processo para a incorporação das joias ao patrimônio do ex-presidente, no entanto, começa ainda em outubro de 2019, data da viagem de Bolsonaro ao país árabe. Lá, ele chega a participar de um jantar promovido pelo princípe herdeiro Mohammed bin Salman, a quem disse ter "certa afinidade". Bin Salman é suspeito de ter ordenado a morte de um jornalista do jornal americano The Washington Post.

Na volta ao Brasil, Boslonaro chega a colocar os itens de luxo em seu acervo privado, onde ficam por mais de um ano e meio. Ele só volta a manuseá-los em junho de 2022, cerca de seis meses antes de deixa a Presidência, quando solicitou o estojo, que está em sua guarda até o momento.

Veja o passo a passo até Jair Bolsonaro ter a posse das joias:

Viagem (De 28 a 30 de outubro de 2019)

O então presidente Jair Bolsonaro visita a Arábia Saudita, onde recebe o pacote de joias avaliado em R$ 500 mil. À época, a Presidência divulgou que a viagem tinha como objetivo discutir perspectivas para o fortalecimento de investimentos bilaterais entre o Brasil e o país árabe.

Jantar (28 de outubro de 2019)

Durante a viagem à Arábia Saudita, Bolsonaro chega a jantar com o princípe herdeiro Mohammed bin Salman, com quem disse ter "certa afinidade". O saudita é suspeito de ter ordenado a morte de um jornalista do jornal americano The Washington Post.

Após o encontro, Bolsonaro afirmou aos jornalistas que cobriam o evento que "todo mundo gostaria de passar uma tarde com um príncipe. Especialmente vocês mulheres".

— Temos uma reunião de negócios hoje à tarde. Todo mundo gostaria de passar uma tarde com um príncipe. Especialmente vocês mulheres, né? — disse o presidente dirigindo-se às jornalistas que cobrem a visita. — Tenho uma certa afinidade com o príncipe. Em especial depois do encontro em Osaka — completou Bolsonaro, referindo-se à reunião dos dois na última cúpula do G-20 (grupo das 20 maiores economias do mundo), em junho daquele ano, no Japão.

Acervo pessoal (8 de novembro de 2019)

No dia 8 de de novembro de 2019, uma semana após o retorno de Bolsonaro da Arábia Saudita, os itens são integrados ao acervo privado do então presidente, de acordo documentação do Gabinete Ajunto de Documentação Histórica da Presidência.

Retirada (6 de junho de 2022)

As joias ficaram armazenadas no acervo pessoal de Boslonaro por mais de um ano e meio e só foram solicitadas para uso pelo então presidente em junho de 2022. No dia 6 deste mês, o sistema da Presidência registra que os objetos foram “encaminhados ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro”.

Entrega (8 de junho de 2022)

O então presidente recebe o conjunto e passa a ser o responsável pela posse dos itens de luxo conforme comprova registro do dia 8 de junho de 2022. O status dos objetos no sistema oficial para então a ser “sob a guarda do Presidente da República”.

Saída do cargo (1 de janeiro de 2023)

Bolsonaro deixa a Presidência e leva consigo o pacote de joias. Ainda não há informações sobre a localização dos itens, mas a defesa do ex-presidente informou que o pacote está à disposição para “apresentação e depósito”. Em nota, os advogados Paulo Amado da Cunha Bueno e Daniel Bettamio Tesser afirmaram que os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da Presidência da República conforme legislação em vigor.

