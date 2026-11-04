A declaração perfeita no momento incerto

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A política não tolera descompasso de tempo, mas recompensa quem sabe recalibrar a rota. O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), sentiu na pele o peso de tentar pacificar o povo na hora errada. Ao defender a presença de Jorge & Mateus no Réveillon deste ano, alegando que “os palanques estavam desarmados”, esbarrou no orgulho de um eleitorado que garantiu a vitória do presidente Lula no Nordeste e não aceita a bagagem pejorativa associada ao bolsonarismo de Flávio Bolsonaro.

O recado inicial veio do Ceará, onde o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), cancelou a apresentação da dupla ao constatar que a festa popular não podia se divorciar do sentimento das ruas. Como analisou o cientista político Felipe Ferreira Lima, a polarização não arrefeceria por decreto enquanto o ambiente estivesse fervilhando.

Pressionado pelo exemplo vizinho e pela mobilização irrestrita da população, Victor Marques acabou cedendo à força do povo. Em novo vídeo divulgado na noite de ontem reconheceu que “não há mais clima” e também cancelou o show da dupla. A fala inicial de Victor Marques pode ter sido conceitualmente correta para o plano ideal, mas o desfecho provou que, na política real, quem dá a palavra final é a rua. Ou as redes.

Aliados se dividiram entre o apoio e a discordância do vídeo divulgado mais cedo. A repercussão foi negativa e observaram ser hora de começar a criar a tal “casca grossa” que a política exige, para enfrentar 2028 com mais garra.



Longe do fura-fila

Apoiadores de Victor Marques até podem ter discordado de um detalhe aqui, outro ali. Mas observam que a atitude no início do dia não foi apressada. Evitou repetir o que consideram ter sido um erro do ex-prefeito João Campos (PSB). Demorou uma semana para tentar explicar o fura-fila no concurso para procurador do Recife.

Federação alinhada

AFederação PT, PV e PCdoB na Alepe fez ontem a primeira reunião pós-eleições para alinhar as diretrizes da próxima legislatura. A bancada, liderada pelo deputado João Paulo Lima até o fim de janeiro, terá nove deputados. Oito deles participaram. Apenas Breno Araújo, um dos estreantes, justificou a ausência.

Maioria

Estiveram no encontro Dani Portela, João de Nadegi, João Paulo do PT, João Paulo Costa, Joaquim Lira e os novatos Ivete Caetano, Lara Santana e Vinicius Castello. Quatro apoiam a gestão Raquel Lyra e quatro devem ser oposição, reforçada por Breno Araújo. Acredita-se. Nova reunião será agendada para dezembro.

Candidatíssimo

Gustavo Gouveia, que em 2023-2024 foi primeiro-secretário na Alepe, é candidatíssimo à presidência da Casa. Dizem já ter quase 20 votos certos. Defende o diálogo e afirma que ninguém está correndo atrás. Na retaguarda, o irmão Marcelo Gouveia, eleito federal.

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