FÓRUM DE INVESTIMENTOS A democracia está consolidada no Brasil, diz Michel Temer em NY As declarações ocorreram nesta terça-feira, 13, na Brazil Week

O ex-presidente da República Michel Temer afirmou que vê a democracia no Brasil como "consolidada" e que a pacificação deve possibilitar avanços para o País no futuro. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 13, na Brazil Week, evento organizado pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais, em Nova York, nos Estados Unidos.

"A democracia está consolidada em nosso País", declarou Temer. "A pacificação pode permitir que o Brasil continue a ser o País do futuro", acrescentou.

O ex-presidente também disse confiar na "inserção permanente do Brasil no cenário internacional". Diante de governadores, Temer declarou que cabe especialmente aos Estados brasileiros o "grande impulso" do País.

Ele disse ainda que existe uma diferença entre o que chamou de "Constituição formal" e "Constituição real": enquanto, no primeiro caso, trata-se da carta escrita, o segundo caso "revela que os Estados brasileiros crescem enormemente".

Na ocasião, Temer estava acompanhado do ex-governador de São Paulo João Doria Jr., fundador do Lide. O evento recebeu demais autoridades brasileiras, como o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

