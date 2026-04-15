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PRESIDENTE LULA "A direita diz que Ramagem foi preso por multazinha, mas ele foi condenado por golpe", diz Lula Ex-deputado federal foi preso na segunda, em Orlando, nos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta terça-feira a prisão do ex-deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, capturado pela U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), agência dos Estados Unidos que investiga imigração ilegal. O chefe de Estado ressaltou que o ex-parlamentar está condenado por tentativa de golpe no Brasil e afirmou acreditar que a pena será cumprida no país.

— O Ramagem, eu acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multazinha. Não. Ele foi preso porque estava condenado a 16 anos neste país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena — disse Lula aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Revista Fórum.

Ramagem foi condenado no ano passado, em julgamento da trama golpista realizado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a uma pena de 16 anos pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.





Em dezembro do ano passado, teve o seu mandato cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados do Brasil.

A prisão

Ramagem foi preso pelo ICE na manhã de segunda-feira em uma rua de Orlando, na Flórida. Em nota, a Polícia Federal (PF) informou que a prisão ocorreu a partir de cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos.

"A prisão decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e autoridades policiais dos EUA. O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", informou a PF.

Proibido de sair do Brasil devido à condenação no STF, Ramagem fugiu ainda durante o julgamento da tentativa de golpe.

Conforme reportagem de O Globo, o ex-deputado entrou nos Estados Unidos com documentos falsos e contou com a ajuda de um garimpeiro, que facilitou sua permanência no país. Segundo a PF, Rodrigo Martins de Mello, conhecido como Rodrigo Cataratas, sua mulher, Priscila de Mello, e o filho, Celso Rodrigo de Mello, são apontados como responsáveis por providenciar moradia, suporte financeiro e a obtenção de documentos falsos para Ramagem.

Mansão

A residência onde Alexandre Ramagem estava morando, na Flórida, é avaliada em US$ 899 mil (cerca de R$ 4,5 milhões) e possui 329 metros quadrados. A mansão conta com cinco quartos e cinco banheiros, além de vista para um lago, e fica localizada em uma região valorizada de Orlando, próxima a centros comerciais e parques.

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