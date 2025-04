A- A+

Brasil 'A elite brasileira deveria se olhar no espelho e ter vergonha', diz Lula Em evento em Campos dos Goytacazes, presidente afirmou que as classes mais ricas do país esperavam que os trabalhadores não tivessem acesso à educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira que a elite brasileira deveria ter vergonha por não ter proporcionado o acesso dos mais pobres à educação.

Em evento em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Lula fez críticas à universalização do ensino no país, tendo em vista que a primeira faculdade fundada foi em 1920, a UFRJ.

— O Brasil só foi ter sua primeira universidade federal em 1920, o Peru teve em 1550. A elite que ocupou esse país a partir de Portugal só imaginava que a gente fosse indígena, negro, trabalhador e cortador de cana — afirmou o petista.

Em seguida, Lula subiu o tom, afirmando que esta dinâmica era motivo de vergonha. Até o século XX, as classes mais ricas enviavam seus filhos para fazerem universidade no exterior.

— Acho que a elite brasileira deveria ter vergonha. Deveria se olhar no espelho e ter vergonha porque precisou um mecânico sem diploma universitário governar esse país para ser o presidente que mais fez universidades, institutos federais.

As declarações foram dadas durante a inauguração do novo campus da Universidade Federal Fluminense, a UFF, em Campos dos Goytacazes.

Além de Lula, estiveram presentes os ministros Camilo Santana (Educação), Márcio Macedo (Secretaria-Geral) e Renan Filho (Transportes). O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), filho do ex-governador Anthony Garotinho, foi amplamente vaiado.

Dentro do evento, movimentos estudantis fizeram gritos de “Glauber Fica”, solicitando que Lula se manifeste pelo mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), alvo de um processo de cassação na Câmara.

A cerimônia de hoje marcou o repasse de R$ 74,4 milhões para a universidade e novos anúncios para a educação no estado do Rio, à exemplo do edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), programa que vai apoiar cursos vestibulares e seus estudantes.

A agenda ocorre em um momento de queda de popularidade do presidente nas pesquisas.

As entregas na educação são parte da estratégia do Palácio do Planalto de reversão do cenário atual. Segundo a última pesquisa Genial/Quaest, 56% desaprovam a gestão atual.

Nesta terça-feira, Lula segue em agendas no estado do Rio, passando pelas cidades de Paracambi, na região metropolitana, e Resende, no Sul Fluminense.

