Eleições 2026 À espera de 'fumacinha branca' de Kassab, pré-candidatos do PSD pregam união contra Lula Presidenciáveis do partido, os governadores Caiado (Goiás), Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Júnior (Paraná) participaram de evento em São Paulo nesta quarta-feira (28)

Recém filiado ao PSD de Gilberto Kassab, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, defendeu, nesta quarta-feira (28) a pulverização de candidaturas presidenciais da direita para desgastar Lula (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto, e confirmou que tratou do assunto em um encontro na semana passada com o senador Flávio Bolsonaro (PL), outro postulante na disputa.

"Ele entendeu perfeitamente. Foi uma conversa na casa dele, de mais de duas horas, onde nós detalhamos esses assuntos, mostrando que o número maior de candidaturas no primeiro turno dá condição de viabilizar no segundo turno. Uma candidatura única no primeiro turno é o que o Lula quer, nós não estamos fazendo o gosto do Lula, nós estamos querendo ganhar a eleição", disse Caiado.

Ao lado dos outros dois pré-candidatos da sigla, os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Júnior (Paraná), declarou ainda que todos estão à espera da “fumacinha branca” do dirigente partidário, em referência ao processo de escolha do Papa. Leite rejeitou a ideia de prévias e Ratinho ampliou esse processo a um grupo de notáveis dentro do PSD.

"O presidente Kassab lidera essas discussões internamente e não há nenhum critério objetivamente definido. Vai ser pela capacidade de entendimento político daquilo que melhor, no processo eleitoral, possa ser exitoso. É um processo interno um pouquinho mais complexo, mas logo ali na frente teremos uma candidatura mais fortalecida", afirmou o gaúcho.

"Teremos um grupo de formadores, de homens e mulheres que fazem parte do partido. E a análise vai ser entre nós. Não queremos disputar um com o outro. Quem tem mais condição de representar um projeto de um novo Brasil, de virar essa página? Acho que aqui todo mundo já está politicamente realizado como governador do seu estado", complementou Ratinho.

O trio, mais o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que também anuncia pré-candidatura a presidente, estiveram juntos em um evento do banco UBS, em um hotel de luxo em São Paulo, no começo da tarde. Durante palestra aos empresários, firmaram compromissos com austeridade fiscal e reformas administrativas e eleitorais e foram associados a uma alternativa “contra os extremos”.

O alinhamento suscitou a pergunta sobre o que teriam para mostrar de diferente da candidatura de Flávio, que tem apoio de Bolsonaro.

"Bom, primeiro, eu acho que nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. No que depender de mim, nós quatro aqui, mais o Flávio, estaremos juntos. Já manifestei publicamente que estarei apoiando qualquer um deles e também o Flávio no segundo turno contra o PT", declarou Zema.

Caiado disse que todos deram uma “prova de total desprendimento” com suas aspirações pessoais e citou políticas locais como trunfo na eleição de outubro. "Sou governador do meu estado, eu tenho o que mostrar".

Mais cedo, em entrevista à GloboNews, Leite e Caiado foram indagados sobre como esse plano afeta outro possível concorrente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Kassab é secretário de Governo no estado e demonstrou, em mais de uma ocasião, a intenção de apoiá-lo numa chapa a presidente. Tarcísio, contudo, foi preterido por Jair Bolsonaro, que optou pelo filho.

"O governador Tarcísio tem nosso profundo respeito, mas naturalmente se visualiza que o caminho que ele terá será a reeleição como governador em São Paulo", respondeu Leite, em linha com as declarações públicas do chefe do Executivo paulista.

