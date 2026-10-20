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Eleições 2026 "A extrema direita nunca mais vai ter hegemonia nas redes sociais", diz Janones ao sair do hospital Deputado federal reeleito é o principal nome da campanha digital de Lula e passou mal depois do debate presidencial de domingo, na TV Bandeirantes

O deputado federal André Janones (Rede-MG) recebeu alta, nesta terça-feira (20), do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, onde estava internado desde a madrugada de segunda (19).

Ele passou mal após o debate realizado entre Lula e Flávio Bolsonaro, na noite anterior, na TV Bandeirantes, e deu entrada no centro médico com arritmia cardíaca e tontura.

Na saída do hospital, o parlamentar afirmou que os primeiros sintomas foram sentidos durante o programa.

– Quando cheguei lá para o debate, com 30 minutos mais ou menos de debate, comecei com uma dor de cabeça muito forte, muito intensa, e aí eu comentei com a Luna (Zarattini, deputada eleita), pedi um remédio, acho que a Marina Silva tava ali junto, se eu não me engano foi ela que conseguiu um comprimido. Eu tomei esse remédio, a cabeça melhorou um pouco, mas eu percebi que eu estava com muita dificuldade pra respirar, e tava me sentindo um pouco frio, como se tivesse meio gelado – afirmou Janones.

A cinco dias da eleição, o parlamentar, à frente do canal "Exército do Lula", afirma que vai retomar os trabalhos imediatamente.

– O que foi passado para mim, independente do tanto que eu tenho que trabalhar nessa reta final, não deixar de me alimentar, de me hidratar, né? Mas pelo que eu sei até aqui, não foi nada grave, nada que eu precisa ter algum cuidado redobrado, e eu volto com força máxima ainda, a gente fez realmente uma revolução digital no nosso país, e ainda que tivesse acontecido o pior comigo, de qualquer maneira, não tem volta, a extrema direita nunca mais vai ter hegemonia nas redes sociais, porque o conhecimento que eu tenho relacionado a maneira de usar as redes sociais, a maneira como o algoritmo funciona, eu passei ele adiante, eu já joguei ele no mundo, então ele não tá mais comigo – disse Janones, que afirmou ter recebido telefonema do presidente Lula.

Depois de conceder uma entrevista coletiva, Janones permaneceu na porta do hospital para tirar fotos com a militância que foi recebê-lo.

O anúncio da alta médica foi feito por Janones em suas redes sociais e também na página "Exército do Lula", no WhatsApp, grupo criado pelo político para atuar na campanha à reeleição do atual presidente. Com mais de 5 milhões de seguidores, a página é o principal meio digital da chapa petista.

"Bom dia ! Hoje às 13:13 vou ter alta hospitalar. Na saída do hospital, vou aproveitar pra bater um papo pessoalmente com vocês e passar algumas orientações e direcionamentos sobre os próximos passos para a batalha final que se aproxima. Quem puder comparecer, está convidado. Será às 13:13 hs, no hospital Vila Nova Star", postou Janones.

Janones chegou ao hospital com a pressão medindo 6 X 4, taxas muito baixas para os parâmetros médicos, e batimentos de 130 por minuto, ritmo acima do normal. Para estabilizar o estado de saúde, ele foi submetido a medicamentos e hidratação venosa.

Em seguida, passou por eletrocardiograma, ecocardiograma e angiotomografia das coronárias, que descartaram comprometimento do coração e de vasos sanguíneos.

A causa da arritmia do deputado foi um pico de estresse.

— Uma combinação de fatores levou ao problema: alimentação ruim, sono ruim e uma descarga forte dos hormônios adrenalina e cortisol. Isso é mais comum do que se imagina e pode acometer pessoas saudáveis também — disse a intensivista e cardiologista Ludhmila Hajjar, responsável pela hospitalização do deputado no Hospital Vila Nova Star.

"Exército" no TSE

Na semana passada, a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou o canal de WhatsApp "Exército do Lula" como um endereço oficial da comunicação após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, censurar novamente a ferramenta.

O magistrado havia imposto regras para a retomada do funcionamento, entre elas a formalização junto à Corte. Com o registro, o entendimento no TSE é que o canal fica liberado para atividades de campanha.

A ferramenta virou alvo de decisões conflitantes do Judiciário há cerca de dez dias. Após o vaivém de despachos, o canal chegou a sair do ar, mas foi autorizado a funcionar.

O canal exibe mensagens de incentivo à militância, áudios, vídeos e tutoriais sobre como ampliar o alcance de postagens a favor da campanha de reeleição do petista.

Nesta terça, mesmo ainda hospitalizado, Janones gravou "missões" aos seguidores, em áudio, pedindo que as pessoas ignorassem postagens feitas por apoiadores de Flávio Bolsonaro, como forma de não criar engajamentos de conteúdos do adversário.

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