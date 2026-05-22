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Política A força popular de Jorge Messias Pesquisas para consumo interno encomendadas por um grupo de senadores mostraram que o advogado Geral da União, Jorge Messias, teria 75% de aprovação dos eleitores brasileiros para ministro do Supremo

Pesquisas para consumo interno encomendadas por um grupo de senadores mostraram que o advogado Geral da União, Jorge Messias, teria 75% de aprovação dos eleitores brasileiros para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). No Encontro Internacional da Indústria da Construção Civil, esta semana, onde esteve a convite do presidente Lula (PT), Messias foi tratado como uma unanimidade positiva tanto pelos empresários como pelos trabalhadores da construção.

Segundo relatos próximos, Messias é alguém de perfil técnico, mas que soube transitar no mundo político desde cedo. Para esta fonte, a proximidade com Lula e o PT não significa, necessariamente, que isso se traduziria em votos favoráveis ao governo no Supremo. Ainda de acordo com pessoas que já trabalharam com ele, Messias "dá respostas rápidas" e costuma "encontrar alternativas para problemas que conseguem apaziguar o ambiente e trazer elementos relevantes para uma solução"”

Além do apoio de empresários e trabalhadores, Messias conta com o apoio e a confiança irrestrita do presidente Lula (PT). Em reunião no Palácio do Planalto, na última quarta-feira (20), o chefe do Executivo Nacional disse que o Senado “ainda aprovará o nome de Jorge Messias como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)”. Segundo pessoas próximas, Lula diz ter consciência de que o Senado não impôs uma derrota pessoal a Messias, mas a seu governo.

A expectativa é a de que Lula reencaminhe o nome antes das eleições de outubro. Aos ministros e articuladores políticos com os quais conversou, Lula afirmou que não há justificativa técnica para a rejeição e que Messias não a merecia. Esses aliados dizem que, após assistir aos destaques da sabatina de Messias, Lula reforçou a avaliação de que o chefe da AGU está preparado para a função.

Uma nova análise do nome de Messias, porém, pode esbarrar em uma norma do Senado que veda nova votação de um mesmo indicado após rejeição na mesma sessão legislativa. Pela regra, uma nova indicação precisaria esperar até o ano que vem para ser analisada novamente pelos senadores.

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