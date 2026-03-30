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Eleições 2026 "A gente não escolhe como servir na vida pública", diz Alckmin sobre permanência como vice de Lula Vice-presidente afirmou que decisão sobre a chapa ocorrerá mais para frente

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira, ao ser questionado sobre a permanência na chapa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não se escolhe como servir na vida pública.

— A questão eleitoral é mais para frente. A gente não escolhe como servir na vida pública. A vida pública é que nos escolhe como poder servir — afirmou Alckmin, que deixará nesta semana o ministério para poder concorrer na eleição de outubro.

No dia 19, durante o lançamento da pre-candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, Lula disse que “ficará imensamente feliz em ter o Alckmin vice outra vez”.

Afirmou também que o vice é um “companheiro que eu aprendi a gostar, de muita lealdade, com muita competência de trabalho, um executivo extraordinário, ele só me ajuda” Mas em seguida, falou que o ex-tucano deveria “conversar com o Haddad para saber onde colhemos mais fruto dele”. Alckmin estava no evento.

— Ser candidato ao Senado ajuda mais. Se ele for meu vice, estou tranquilo, mas o Haddad precisa de uma chapa para ganhar — completou o presidente, na ocasião, deixando em aberto a possibilidade de Alckmin não permanecer como seu companheiro de chapa.

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