A- A+

COBRANÇA "A gente não quer pix, a gente quer parceria", diz governador do Amazonas sobre reunião com Amazon Encontro está marcado para o dia 5 de dezembro e vai contar com a participação de outros governadores de estados amazônicos

O governador do Amaozonas Wilson Lima (União) afirmou que não quer apenas compensações financeiras da Amazon, por ter se inspirado no estado para escolher o nome da marca.

Ele, que nesta quarta-feira (29) disse que iria se reunir com a empresa na COP28 e sugerir que eles deveriam pagar à localidade algum valor pelo uso da palavra em inglês, que em português significa Amazonas, explicou que na verdade irá sugerir parcerias para que a companhia possa investir na região.

— A gente não quer royalties e a gente não quer pix. O que a gente quer é parceria. Se a gente não puder ter parceria de uma empresa de grande porte que leva o nome do estado e do nosso maior rio, a gente vai ter parceria de quem? Esses caras estão muito preocupados em lucrar, precisam dar uma contrapartida para a nossa população. — explicou o governador.

Nesta quarta-feira, o governador contou ira se reunir com representantes da empresa americana, que é de propriedade de Jeff Bezos, com o objetivo de tratar da questão

— A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quando a gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP — falou ele à TV Globo.

O governador explica que a reunião está marcada para o dia 5 de dezembro, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, capital dos Emirados Árabes.

Ele explica ainda que o encontro não contará com a presença de Bezos e não será privado. Ele estará no local acompanhado de outros governadores, que integram o Consórcio Amazônia Legal.

— Vou apresentar no encontro projetos do estado que a Amazon poderia investir, como o 'Guardiões da Florestas, onde atuam famílias de unidades de conservação do estado, e o 'Escola da Floresta', que tem o objetivo de fortalecer as ações de educação ambiental nas Unidades de Conservação (UCs) — adianta.

Veja também

PARTIDO De governador mais jovem a preso pela Lava-Jato: quem é Marconi Perillo, novo presidente do PSDB