'A Hungria está isolada', afirma presidente do Conselho Europeu

A- A+

"A Hungria está isolada", declarou nesta quinta-feira, 6, António Costa, presidente do Conselho Europeu, após o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, bloquear a aprovação de conclusões conjuntas em apoio à Ucrânia, forçando os líderes a seguir em frente com um extrato anexado, endossado por 26 Estados.



O texto final fala sobre "paz por meio da força", assistência militar e garantias de segurança para Kiev, todas as quais Orbán se opôs. Antes da cúpula, o primeiro-ministro húngaro sinalizou publicamente sua intenção de vetar a linguagem proposta, argumentando que ela era contrária à iniciativa de negociação do presidente dos EUA, Donald Trump, a quem Orbán se alinhou firmemente.





"26 países não tinham motivos para emitir essa declaração. Se eles decidirem continuar a guerra, todos os nossos fundos restantes serão gastos nisso", disse Orbán, acrescentando que os exércitos europeus "são muito fracos" e não têm as armas necessárias para continuar apoiando a Ucrânia.

Veja também