Monica Benicio "A justiça só virá quando a gente souber quem mandou matar Marielle", diz viúva da vereadora Parlamentar do Psol/RJ foi às homenagens a Marielle Franco na Igreja Nossa Senhora do Parto e no Buraco do Lume, ambos no Centro do Rio

Marielle Franco completaria 44 anos nesta quinta-feira (27). E, desde a manhã, no Centro do Rio, família e amigos prestam homenagens à vereadora.



Após missa celebrada pelo Padre Gegê, amigo dela e professor da PUC, o cortejo seguiu para o Buraco do Lume, também no Centro, onde fica a estátua em sua homenagem.



Monica Benício, que era companheira da parlamentar, falou ao Globo sobre as novidades da investigação sobre o crime, que também vitimou Anderson Gomes, motorista:

- Sem dúvida nenhuma a gente vê com otimismo esses últimos passos da investigação. Mas o que a gente espera mesmo e o que cobra é a justiça. E ela só virá quando a gente souber quem mandou matar Marielle.





No local, como forma de homenagem, foram depositadas flores, a maioria delas girassóis. A espécie virou símbolo na época dos slogans "Marielle, presente" e "Marielle, semente".

Marinete da Silva, de 71 anos, mãe da vereadora, agradeceu o apoio que tem recebido em mais de cinco anos desde o assassinato da vereadora, em 14 de março de 2018:

— Marielle vai estar sempre conosco. Deus é por mais que tenha dor mas também tem muita celebração. Acho que todo lugar hoje que conhece, tem cada vazio na vida dela. E vamos mais aí tocar mais um dia de luta, de resistência, vamos esperar vocês na Maré, vamos fazer um ato bonito e aí hoje também é o lançamento do livro Tá aí pra comemorar mais uma etapa e dizer que vamos tá junto sim, um agradecimento, uma gratidão enorme a todos que estão aqui.

E Monica Benicio, que é vereadora pelo mesmo partido do qual Marielle fazia parte, acrescentou:

— Marielle, sempre! Vamos seguir cobrando justiça por ela, porque isso é pela democracia do nosso país, é por cada defensor e defensor de direitos humanos que tem sua vida ceifada nesse país. Celebrar Marielle é celebrar a vida, celebrar o amor, a gente segue com dor, segue com saudade, mas segue aplaudindo ela de pé e homenageando todas as homenagens a essa mulher extraordinária que a gente teve a oportunidade de conhecer nessa vida, mas que sem dúvida nenhuma é do mundo e segue inspirando esperança, resiliência e muito amor.

O dia do aniversário de Marielle foi escolhido pela família como data para celebrar o tempo que passaram ao lado dela e o que puderam aprender. Apesar da ausência da dor, tem sido um dia de sorrisos.

— Ver que essa nega é braba. A nega transcende o que a gente vive hoje. Então é celebrar, é alegria, é um prazer enorme, um agradecimento que eu estou aqui, com o padre Gegê que tem feito essas falas maravilhosas, e eu, como mãe, a gente tem que ficar mais do que agradecida e saber que é isso. Eu pari. Eu tenho todo o direito de estar aqui celebrando com alegria.

