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Eleições 2026 A liderança política e os voos de Marília Arraes com a chegada ao Senado Após penar para firmar candidatura, ex-deputada supera falta de estrutura e de apoio de prefeitos

A conquista de um mandato raramente ocorre em mares calmos, e a eleição da ex-deputada Marília Arraes (PDT) ao Senado confirma que a política ultrapassa acordos de bastidores. Em um pleito marcado por cenário adverso, encarou primeiramente o desafio de consolidar a candidatura.

Depois, de ser a única entre os principais nomes a disputar sem mandato eletivo e, portanto, sem emendas, cargos públicos ou engrenagem de prefeituras, que costuma impulsionar campanhas majoritárias.

Desde a arrancada, liderou as pesquisas de intenção de voto e transformou a conexão direta com as bases em mais de 2,3 milhões de votos nas urnas.

Quem conhece o histórico da senadora eleita sabe que a conqista não marca apenas a chegada a Brasília, mas o início de uma nova etapa. De perfil firme e combativo, o Senado vai descobrir o que é uma política arengueira. Seu mandato deve ir além da defesa das pautas do estado.

O resultado das urnas projeta Marília Arraes para consolidar a força feminina na Casa Alta e a liderança no campo progressista. Este é um dos poucos pontos nos quais ela prefere ser cautelosa. “Isso quem tem que dizer é o povo. A gente quer liderar projetos que mudem a vida das pessoas”, disse à Rádio Folha 96,7 FM.

Com a garantia de oito anos na Casa Alta, vai poder responder a quem apostou na sua derrocada. Terá estrutura para, se quiser, fortalecer o partido e organizar bases no interior. Ganhou a eleição em dez dos 14 municípios do Grande Recife. A vitória legitima a trajetória e pavimenta o caminho para voos ainda mais altos.

Convocação da direita

Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, o deputado Mendonça Filho acusou o PT de adotar informações falsas e espalhar o medo como estratégia para virar os votos da direita. Ele convocou os apoiadores a usar as redes para desmentir as falas e denunciar as fakes. Quer todos em carreata e panfletagem.

Convencimento

Durante encontro com representantes da direita em Pernambuco, o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, convocou apoiadores de Flávio Bolsonaro a conquistar mais votos. “A gente tem que convencer quem pensa diferente”, estimulou.

Ministro

Anderson Ferreira aproveitou a reunião pública após o primeiro turno para elogiar a disposição de Mendonça Filho de disputar uma vaga ao Senado. “Você foi um guerreiro. E eu não tenho dúvida de que será ministro. Pernambuco precisa, a direita precisa”, enfatizou.

Razão e finanças

O deputado Romero Sales, cuja principal base é Ipojuca e não se reelegeu, disse ter feito a “campanha da razão contra o financeiro”. Lara Santana, filha do prefeito Carlos Santana, foi a 4ª mais votada no estado. “Vamos seguir. Não se faz política só com mandato.”

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