Eleições 2026 A Operação da Polícia Federal e as vagas para o Senado em Pernambuco

A operação da Polícia Federal tem como alvos em Pernambuco o ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), o deputado federal Fernando Filho (União) e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União).

A Operação Vassalos, deflagrada na manhã de ontem, investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos ligado a emendas parlamentares e a fraudes em processos licitatórios.

Vinculado hoje ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), provável candidato ao governo do estado, e cortejado pela governadora Raquel Lyra (PSD), candidata natural à reeleição,

Miguel Coelho e seu grupo são fortes no Sertão, principalmente no Sertão do São Francisco. Pela relevância política e pelo potencial eleitoral, os Coelho não devem ser preteridos. Na composição da chapa, o nome de Miguel Coelho é considerado como uma das opções para as vagas do Senado.

A ação da PF deve transformar-se em mais um trunfo para a ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), que até agora lidera em todas as pesquisas, nos diversos cenários, para a Casa Alta.

Deve também alimentar a esperança do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos). Ambos pleiteiam uma das duas vagas ao Senado. A outra, em tese, seria a do senador Humberto Costa (PT), resultante de acertos entre o prefeito João Campos e o presidente Lula (PT).

Viés político

Em nota, Miguel Coelho e Fernando Filho apontaram viés político na operação da PF. Alegaram jamais ter deixado de prestar informações aos órgãos de controle e garantiram que as contas da Prefeitura de Petrolina estão regulares e aprovadas. A prefeitura, comandada por Simão Durando (União), aliado dos Coelho, também assegurou transparência na apuração de contratos para obras junto à Codevasf.

Defesa

Advogado de Fernando Bezerra Coelho, Fernando Bezerra Filho e Miguel Coelho, André Callegari informou não ter tido ainda acesso integral aos autos. Mas, em análise preliminar do processo, esclarece que todos os recursos de emendas parlamentares foram corretamente destinados, tendo sido o procedimento lisurado.

Sinais

Horas depois das notas do grupo Coelho, o senador Humberto Costa se reuniu com o ministro Silvio Costa Filho, pré-candidato ao Senado. “Batemos um papo alinhado sobre o Brasil, Pernambuco e os desafios da conjuntura política", disse o senador nas redes sociais.

Avulsa

Mais disposta que nunca, a ex-deputada Marília Arraes tem conversado com aliados e lhes garantido que ao lado do prefeito João Campos ou em chapa avulsa, será candidata ao Senado. O PDT de Carlos Lupi está de portas abertas.

