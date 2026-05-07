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Lula e Trump

A pedido de Lula, imprensa só entrará no Salão Oval após encontro com Trump

Houve uma mudança no protocolo. Em outras ocasiões, presidente americano submeteu interlocutores a diálogos públicos constrangedores

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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil.Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Jornalistas americanos e brasileiros que acompanham a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Donald Trump na Casa Branca, em Washington, só poderão entrar no Salão Oval ao fim da conversa entre os dois líderes.

É uma inversão de protocolo, já que, normalmente, a imprensa acompanha o início dos encontros diplomáticos do tipo.

A inversão foi um pedido da comitiva de Lula a Trump, segundo a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto.

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Às vésperas da ida de Lula a Washington, havia uma preocupação no entorno do Planalto e entre analistas que acompanham negociações internacionais sobre a possibilidade de que o encontro com Trump acabasse virando uma “emboscada”.

Isso porque o presidente americano já protagonizou diálogos constrangedores com outros líderes mundiais, como os da Ucrânia e da África do Sul.

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