A política da mulher no lugar do marido

No Brasil, a política deixou de ser um território de vocações, ideologias e espírito público para se transformar num jogo apenas do filhotismo e do apadrinhamento. Lembra uma canção de Luiz Gonzaga, “É de pai pra filho”. Já foi. Agora é de marido para mulher.

Segundo levantamento do jornal O Globo, o ano de 2026 promete trazer protagonismo a mulheres de políticos que buscam se lançar no pleito deste ano. Nomes como o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, das primeiras-damas de Goiás, Gracinha Caiado, e de Maceió, Marina Cândia, e da advogada Natalia Szermeta Boulos, casada com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, são cotados para estar nas urnas em disputas ao Senado e à Câmara dos Deputados em seus respectivos estados.

Mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michelle é vista como uma das principais apostas do PL para 2026. Ela, que chegou a ser cotada como candidata à Presidência no lugar do marido, preso após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF), é tida como forte concorrente ao Senado pelo Distrito Federal. À frente do PL Mulher, posto que a levou a fazer agendas pelo país inteiro, Michelle ainda não anunciou se de fato será candidata.

Quem já bateu o martelo sobre sua pré-candidata foi Gracinha Caiado. Após 35 anos de casamento com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e acompanhado de perto seu trabalho, ela conta que se sente pronta para construir sua trajetória política:

“Começaram a falar meu nome para a disputa e uma amiga me contou. Foi só aí que comecei a pensar no assunto e resolvi conversar em casa. Minhas filhas não queriam, por saberem das dificuldades da vida pública, e o Ronaldo deixou que eu tomasse minha decisão. Tenho certeza que ele vai apoiar minha campanha”, diz Gracinha, que espera que a popularidade do marido em Goiás reforce sua campanha.

Em Alagoas, a briga pelas duas vagas ao Senado deve reunir alguns dos principais nomes políticos do Estado, com a busca pela reeleição de Renan Calheiros (MDB) e a estreia na disputa do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP). Correndo por fora, estão os entusiastas da candidatura da primeira-dama de Maceió, Marina Candia, casada com o prefeito João Henrique Caldas, o JHC.

Ela, porém, ainda não confirma se aceitou o desafio. “Ainda estou avaliando uma candidatura, é algo que precisa ser discutido com JHC e com o grupo político do qual ele faz parte. Independente disso, a política não tem lugar cativo para políticos A ou B. É o povo quem escolhe seus representantes”, disse.

Fugindo à regra apontada por Marina, o PSOL espera que o prestígio de Boulos junto à esquerda se converta em votos para a sua mulher, a advogada Natalia Szermeta Boulos, que anunciou sua pré-candidatura à Câmara por São Paulo. Ela, no entanto, garante que não irá atrelar sua imagem à do marido.

