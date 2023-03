A- A+

Ao final do segundo dia da Marcha dos Prefeitos, ontem, em Brasília, um grupo de gestores pernambucanos que veio ao evento se reuniu com parte da bancada federal do Estado, no plenário cinco das Comissões, iniciativa do coordenador Augusto Coutinho (Republicanos). Foi um momento importante. Serviu para um choro coletivo. Houve reclamação para todos os gostos.

O prefeito de Xexéu, Noé Magalhães, reclamou do censo do IBGE, que, segundo ele, reduziu drasticamente os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). “Lá, não tem mais dinheiro para nada. O IBGE raspou o tacho”, disse, levando a plateia a rir. O prefeito de Exu, Raimundinho Pinto Saraiva, reclamou das verbas cada vez mais escassas para merenda e transporte escolar.

Em nome dos mais de 100 prefeitos pernambucanos que participam da marcha em Brasília, a presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Márcia Conrado, transmitiu aos deputados presentes o sentimento da categoria. Depois de ouvir uma explanação da nova lei de licitações, feita pelo relator Augusto Coutinho, Conrado disse que havia ainda muitas dúvidas e indagações sobre a matéria.

Falando em nome do PT, partido que está no poder, o deputado Carlos Veras se comprometeu a ajudar os prefeitos na liberação de emendas em ações que levassem o Planalto a acelerar a liberar de recursos e retomar obras paradas. Foi quando Márcia Conrado lembrou de um conjunto de casas do programa Minha casa, Minha vida, em Serra Talhada, cujas obras só estão sendo retomadas após sua audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Também presente ao encontro, o deputado Eriberto Medeiros, ex-presidente da Assembleia Legislativa, lembrou que a união dos prefeitos é importante para destravar recursos, mas ressaltou que seria importante que todos se conscientizassem também de que as questões municipais passam, sobretudo, pela ação parlamentar, em Brasília.

“As emendas importantes e todos vocês devem lutar por elas, mas mais importante ainda é trazer projetos que possam contar com o nosso apoio aqui, o apoio da bancada, que está aberta a ajudar todos os municípios”, disse Eriberto. Hoje, os prefeitos terão mais um dia de plenária na Marcha dos Prefeitos. A pauta é extensa e envolve desde reforma tributária a PECS que precisam ser votadas no Congresso, como a que proíbe o Governo criar despesas para os municípios sem apresentar a origem das fontes de financiamento.

Na passagem pela Marcha, ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin frustrou os prefeitos. Fez uma fala vazia, sem empolgação, não gerando nenhum entusiasmo pelos gestores, que esperavam uma sinalização do Governo para ampliar o volume de repasses aos municípios em termos de programas sociais, principalmente.

Hoje, penúltimo dia da Marcha, a presidente da Amupe vai oferecer um jantar aos prefeitos de Pernambuco numa churrascaria na Asa Sul, com a participação de deputados federais e também estaduais que estão na Marcha, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, Eriberto Medeiros.



