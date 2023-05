"A sociedade espera investigação", diz Alckmin sobre operação da PF que atinge Bolsonaro

A- A+

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que os fatos revelados pela operação da Polícia Federal (PF) que prendeu assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (3) exigem investigação. O ex-presidente foi alvo de operação que apura suspeita de fraude em dados do Ministério da Saúde.

— O que precisa ter é investigação. O que a sociedade espera? Investigação. O importante é que haja investigação e que as coisas sejam esclarecidas — disse Alckmin na manhã desta quarta-feira no Palácio do Planalto.

Além das prisões, a operação da Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um condomínio de Brasília, no bairro do Jardim Botânico. O ex-presidente estava na residência no momento das buscas.

Veja também

GOVERNO FEDERAL 'Sombra de Dilma' e colega de ex-ministro de Bolsonaro: quem é o general Amaro, novo ministro do GSI