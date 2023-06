A uma semana da sabatina, Zanin visita 26 senadores em um dia e mira bancada do MDB

A- A+

Na reta final antes de sua sabatina no Senado, marcada para o dia 21, o advogado Cristiano Zanin visitou 26 senadores em um dia — quase um terço dos representantes da Casa — e deve se reunir nesta quarta-feira (14) com a bancada do MDB, a terceira maior.

O périplo de terça resultou no apoio unânime da bancada do PSD (11 dos 15 integrantes estiveram presentes), na conquista de ao menos uma mudança de voto, do senador Plínio Valério, e na constatação de que ainda há uma parcela de indecisos, como Alessandro Vieira (PSDB-SE).

Zanin será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na quarta-feira da semana que vem. Depois da sessão de perguntas, sua indicação será votada pelo colegiado e, na sequência, pelo plenário do Senado, onde ele precisa conseguir pelo menos 41 votos favoráveis. Caso tenha o nome confirmado, só deverá tomar posse em agosto. A data é dada como certa por integrantes do Supremo, segundo O GLOBO apurou.

Os encontros de Zanin pelo Senado começaram pela manhã com uma vista ao gabinete do senador Rogério Carvalho (PT-SE). Na sequência, ele encontrou parlamentares da oposição do PP, PSDB e Podemos, além de visitar o relator da sua indicação, senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB). O advogado evitou o gabinete do senador Sergio Moro (União-PR), apesar de ter visitado todos os vizinhos de corredor do ex-juiz e seu algoz na Lava Jato.



A visita ao senador Plínio Valério (PSD-AM), que era contra a indicação de Zanin, contou com a presença do ex-presidente do PSDB Bruno Araújo.

— Zanin não me fez mudar de ideia, quem está me fazendo são aqueles que atestam sua imparcialidade — disse Valério ao Globo. — Eu gostei da conversa com ele, achei interessante e humilde. Brinquei que não veria o currículo, mas que eu o contrataria como advogado — afirmou ainda o tucano.

Zanin circulou pelos gabinetes entregando um currículo sobre sua trajetória jurídica. A conversa, no entanto, não foi o suficiente para convencer o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) que disse querer aguardar a sabatina para decidir seu voto.

— Existe um problema relativo ao princípio da impessoalidade. Vamos aguardar a sabatina — disse Vieira ao Globo, após o encontro com o advogado.

A bancada do PSD do Senado, a maior da Casa com 15 senadores, fechou questão pela aprovação da indicação do advogado. O anúncio foi feito pelo líder da legenda, senador Otto Alencar (PSD-BA), logo após uma reunião entre os senadores e Zanin. O parlamentar afirmou que indicado à Corte tem uma “formação muito correta”.

A bancada feminina do Senado pressionou o advogado para ele se posicionar sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que livra partidos de punições por falhas na prestação de contas eleitorais e por desrespeito ao cumprimento das cotas de mulheres e negros.

Apesar das questões, Zanin considerou a conversa “tranquila” e “positiva”.

— Foi uma conversa muito boa. Foram colocados vários temas — resumiu Zanin.

Nesta quarta-feira, Zanin seguirá a caminhada pelo Senado e deve se reunir com a bancada do MDB.

Veja a lista de reuniões da terça-feira

Rogério Carvalho (PT-SE)

Alessandro Vieira (PSDB-SE)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Hiran (PP-AM)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Veneziano Vital do Rego (MDB-PB)

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

Bancada do PSD (11 presenças)

Bancada feminina (9 presenças)

Eduardo Braga (MDB-AM)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Jader Barbalho (MDB-PA)

Wellington Fagundes (PL-MT)

(*para chegar aos 26 senadores, foram excluídos aqueles que participaram de mais de um encontro)

Veja também

BRASIL STF começa a julgar juiz de garantias; cinco ministros já indicaram ser favoráveis