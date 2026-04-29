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BRASIL A uma semana do prazo para regularizar o título de eleitor, veja passo a passo para o processo As eleições gerais acontecem em outubro, é preciso estar com o documento em dia para votar

Daqui a uma semana, o prazo para regularizar o título de eleitor ou concluir a retirada do documento se encerra. Sem o documento em dia com a Justiça Eleitoral, não será possível votar nas eleições gerais deste ano, que ocorrem em outubro. Para quem não sabe se o título de eleitor está regular, é fácil e rápido de consultar.

Para consultar a situação eleitoral, o eleitor pode acessar gratuitamente o portal do Tribunal Superior Eleitoral, entrar no menu "Consultas" e clicar em "Situação do título". Para a consulta, é necessário informar o número do título, CPF ou nome completo e data de nascimento.





Caso o título apresente alguma irregularidade, o eleitor deve seguir os seguintes passos. Confira:

Acesse o Autoatendimento Eleitoral.

Vá até a opção "Regularizar título cancelado".

Preencha o formulário e envie os documentos solicitados.

Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo "Autoatendimento Eleitoral", na opção "Acompanhe uma solicitação".

O que acontece se o título não for regularizado?

Os eleitores que estiverem com o título irregular, além de não garantirem o direito ao voto, podem ficar impedidos de:

Participar de concursos públicos;

Receber salário em cargo público;

Participar de licitações e concorrências públicas;

Obter passaporte e carteira de identidade;

Renovar matrícula em instituição pública de ensino;

Comprovar quitação com obrigações legais.

Neste ano, o primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro. Os eleitores irão às urnas para escolher:

Deputado federal;

Deputado estadual;

Senador (duas vagas);

Governador e vice-governador;

Presidente e vice-presidente da República.

Caso necessário, o segundo turno das eleições para presidente da República e governadores será realizado no dia 25 de outubro.

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