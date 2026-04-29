A uma semana do prazo para regularizar o título de eleitor, veja passo a passo para o processo
As eleições gerais acontecem em outubro, é preciso estar com o documento em dia para votar
Daqui a uma semana, o prazo para regularizar o título de eleitor ou concluir a retirada do documento se encerra. Sem o documento em dia com a Justiça Eleitoral, não será possível votar nas eleições gerais deste ano, que ocorrem em outubro. Para quem não sabe se o título de eleitor está regular, é fácil e rápido de consultar.
Para consultar a situação eleitoral, o eleitor pode acessar gratuitamente o portal do Tribunal Superior Eleitoral, entrar no menu "Consultas" e clicar em "Situação do título". Para a consulta, é necessário informar o número do título, CPF ou nome completo e data de nascimento.
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Caso o título apresente alguma irregularidade, o eleitor deve seguir os seguintes passos. Confira:
Acesse o Autoatendimento Eleitoral.
Vá até a opção "Regularizar título cancelado".
Preencha o formulário e envie os documentos solicitados.
Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo "Autoatendimento Eleitoral", na opção "Acompanhe uma solicitação".
O que acontece se o título não for regularizado?
Os eleitores que estiverem com o título irregular, além de não garantirem o direito ao voto, podem ficar impedidos de:
Participar de concursos públicos;
Receber salário em cargo público;
Participar de licitações e concorrências públicas;
Obter passaporte e carteira de identidade;
Renovar matrícula em instituição pública de ensino;
Comprovar quitação com obrigações legais.
Neste ano, o primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro. Os eleitores irão às urnas para escolher:
Deputado federal;
Deputado estadual;
Senador (duas vagas);
Governador e vice-governador;
Presidente e vice-presidente da República.
Caso necessário, o segundo turno das eleições para presidente da República e governadores será realizado no dia 25 de outubro.