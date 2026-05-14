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Política

'A verdade tarda, mas não falha', diz Lula, um dia após revelações contra Flávio

PT relacionou fala com as acusações de que senador do PL pediu dinheiro a Vorcaro

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A declaração foi dada, durante visita a obras do programa Minha Casa Minha Vida em Camaçari (BA)A declaração foi dada, durante visita a obras do programa Minha Casa Minha Vida em Camaçari (BA) - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que a “a verdade tarda, mas não falha”. A declaração foi dada, durante visita a obras do programa Minha Casa Minha Vida em Camaçari (BA), um dia depois de ser revelado que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o seu pai, Jair Bolsonaro.

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— Vocês estão vendo na televisão, a verdade tarda mas não falha — disse o presidente.


Em sua conta no Instagram, o PT relacionou a fala com as denúncias contra Flávio. “Lula acaba de comentar o escândalo Bolsomaster e as revelações sobre a relação íntima dos Bolsonaro com Daniel Vorcaro”, postou o partido junto com o vídeo com um corte do discurso de Lula.

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