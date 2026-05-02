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Política Abatido com a derrota, Messias deixa a AGU Jorge Messias disse a Lula que não terá condições de lidar diretamente com integrantes do Congresso e do Supremo que trabalharam ativamente contra sua nomeação no STF

Dois dias após ter seu nome rejeitado pelo Senado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o pernambucano Jorge Messias deixará o comando da Advocacia Geral da União. É uma decisão pessoal e já foi comunicada ao presidente Lula (PT). A conversa, segundo o jornal O Globo, ocorreu no Palácio da Alvorada poucas horas depois da derrota histórica do governo no plenário da Casa, com 42 votos contrários e apenas 34 favoráveis à sua nomeação para a Corte.

Segundo fontes que acompanharam o diálogo, Messias disse a Lula que não terá condições de lidar diretamente com integrantes do Congresso e do Supremo que trabalharam ativamente contra sua nomeação. É função inerente ao advogado-geral da União despachar frequentemente com ministros do STF e manter interlocução com senadores, além de deputados e outras autoridades da República.

Em bom português, Messias quis dizer ao presidente que não quer ver mais essas pessoas nem se estiverem pintadas de ouro. Segundo relatos feitos sob reserva, Lula pediu a Messias que pensasse melhor sobre a ideia de deixar a AGU durante o feriado e o final de semana. Mas aliados próximos dizem que o ministro segue resoluto.

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