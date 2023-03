Abatido na cadeia, Roberto Jefferson já perdeu 15 quilos e se aproxima de Daniel Silveira

A- A+

Preso desde outubro do ano passado no Complexo de Gericinó, Roberto Jefferson têm relatado a médicos, advogados e agentes prisionais que está deprimido e subnutrido. O ex-deputado, detido após atirar na direção de policiais federais, alega que perdeu 15 quilos desde a prisão e chegou a afirmar a médicos do sistema penitenciário que desmaiou dentro de sua cela. Com base num relatório médico, a defesa de Jefferson cobra que o presídio forneça uma "dieta especial" ao político e, caso não seja possível, vai pedir à Justiça seu retorno ao regime domiciliar.

Jefferson ocupa uma cela individual de 36m² na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8. Ele só sai do local para cultos evangélicos e, em alguns dias da semana, para o banho de sol, onde tem contato com outros presos. Por ordem do ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a única pessoa que pode visitá-lo é a mulher, além de seus advogados — que vão ao presídio quatro vezes por semana.

Um dos detentos com quem Jefferon mais conversa é o ex-deputado Daniel Silveira, que completou um mês no presídio na semana passada. Silveira está numa cela coletiva com outros cinco presos. A sintonia entre os dois levou a defesa de Jefferson a arrolar o colega de prisão como sua testemunha de defesa no processo que ele responde pelo ataque aos policiais federais. O depoimento de Silveira sobre o caso está marcado para 25 de maio.

Segundo a Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap), Jefferson recebe a mesma alimentação que os demais presos. As marmitas geralmente são compostas por uma proteína (bife, frango, almôndegas, carne moída) e três acompanhamentos (arroz, feijão, macarrão, legumes). O político, no entanto, raramente come tudo o que é servido: como tem restrições alimentares — ele é diabético, hipertenso e já teve câncer e fez cirurgia bariátrica —, Jefferson separa ingredientes gordurosos.

No mês passado, o cirurgião Antonio Talvane Torres de Oliveira, que já operou Jefferson duas vezes, produziu um relatório sobre o estado de saúde do preso a pedido de sua defesa. No documento, Talvane alega que encontrou o ex-deputado "emagrecido, com edema de membros inferiores, abatido e depressivo" quando foi examiná-lo dentro da cadeia, em novembro do ano passado.

Com base no documento, os advogados de Jefferson, João Pedro Barreto e Juliana França David questionaram a Seap, por meio de um ofício, se o presídio "possui condições de fornecer dieta especial adequada ao estado de saúde de Jefferson" e se a unidade "possui psicólogo e psiquiatra" para atender Jefferson. As respostas devem embasar um novo pedido da defesa para retorno do político ao regime domiciliar.

Em novembro do ano passado, a defesa já havia pedido a transferência do ex-deputado para um hospital particular, que foi negada pela Justiça Federal. Na época, Jefferson foi levado ao Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho — que fica dentro do sistema penitenciário —, onde disse ao médico que o atendeu que havia "tido um desmaio há dois dias". Uma bateria de exames detectaram que ele estava "lúdicom orientado no tempo e no espaço", com "bom estado de saúde" e "anemia por deficiência de ferro". Desde então, ele recebeu duas visitas de médicos particulares na cadeia.

Jefferson foi foi preso em 23 de outubro do ano passado por ordem do ministro Alexandre de Moraes por descumprir, reiteradamente, as regras da prisão domiciliar. No dia anterior, ele usou a conta do Twitter da filha, Cristiane Brasil, para xingar a ministra do STF Cármen Lúcia. A magistrada foi chamada de "bruxa de Blair", "Cármen Lúcifer" e comparada a prostitutas. Os policiais federais que foram prender o ex-deputado acabaram alvo de 60 disparos de carabina e de três granadas adulteradas com pregos. Ele responde pelos crimes de tentativa de homicídio, resistência ao cumprimento de ordem legal e posse ilegal de arma de fogo e artefatos explosivos.

