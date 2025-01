Abilio Brunini toma posse como prefeito de Cuiabá em sessão presidida por esposa

A- A+

O ex-depurado federal Abilio Brunini (PL) tomou posse, na tarde desta quarta-feira, como prefeito de Cuiabá, capital do Mato Grosso. A sessão solene na Câmara dos Vereadores foi presidida pela parlamentar mais votada no município, Samantha Iris (PL), esposa de Brunini.

O vereadores também votaram, na solenidade, a Mesa Diretora que comandará a Casa na próxima legislatura, que será formada apenas por mulheres. Após o rito, a nova presidente, a vereadora Paula Calil (PL), foi a responsável por conduzir o novo gestor municipal ao posto.

Em seu discurso de posse, o Abílio criticou o seu sucessor, Emanuel Pinheiro, que segundo ele deixou folhas de pagamento dos servidores em aberto.

Ele também lembrou o momento que teve seu mandato de vereador cassado, em 2020, quando foi retirado do cargo por quebra de decoro parlamentar.

-- Esse lugar aqui já foi de muitas dores e alegrias, onde estou agora tive que me defender de meus opositores. Foi lugar de um discurso difícil, de que não tinha vindo para ficar aqui, mas para arrancar os que aqui estavam. Fato é que daqueles, apenas quatro sobraram. O tempo cobra e o povo lembra -- afirmou Brunini.

Ele também elogiou a esposa e afirmou que ela será melhor do que ele na política:

-- Sou grato a minha esposa, primeira-dama e vereadora mais votada da cidade de Cuiabá. Vivo falando que ela será maior do que eu. Fala melhor do que eu, atua melhor do que eu e será uma parlamentar melhor do que eu, com projetos melhores que os meus. Ela é mais apta do que eu -- garantiu

O evento teve um tom religioso, sendo iniciado com uma oração do vereador reeleito Pastor Eduardo Magalhães, que também é apresentador do Programa Minuto de Fé no SBT/TV Rondon. Samantha Iris, ao abrir a sessão, também fez uma fala de tom religioso, pedindo a proteção de Deus para os presentes no evento.

-- Evocando a proteção de Deus e em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a sessão de posse dos vereadores e vereadoras eleitos -- afirmou a vereadora, que assim como o marido é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mesa Diretora feminina

Na sessão solene de posse, os vereadoras votaram ainda a Mesa Diretora que vai comandar a Casa na próxima legislatura e elegeu, pela primeira vez na história do legislativo municipal cuiabano, apenas mulheres para os cinco postos de comando.

Dos 27 vereadores eleitos, o grupo recebeu 19 votos favoráveis. Outos seis parlamentares se abstiveram da eleição e dois não estavam presentes.

A vereadora Paula Calil (PL) foi eleita presidente da câmara, ao lado da vice-presidente Maysa Leão (Republicanos) e das secretárias Michelly Alencar (União), Katiuscia Manteli (PSDB) e Dra Mara (Podemos).

