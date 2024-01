Abin monitorou jantar de Rodrigo Maia "por ordem" de Ramagem, diz PF

A- A+

A Polícia Federal apura indícios de que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), “sob as ordens de Alexandre Ramagem”, utilizou a ferramenta FirstMile para monitorar ilegalmente o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Essa informação consta na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou nesta quinta-feira (25) uma operação para apurar o uso do sistema espião durante a gestão de Jair Bolsonaro.

De acordo com a PF, o monitoramento foi feito pelo agente Felipe Arlotta a pedido de Ramagem. Arlotta foi levado para a Abin por Ramagem e coordenava a suposta estrutura paralela montada durante sua gestão.

A investigação da PF constatou que a Abin chegou a monitorar um jantar em que o então presidente da Câmara estava presente. Segundo a PF, um alvo foi monitorado “tão somente” por participar do encontro com Rodrigo Maia.

Veja também

DECISÃO PF quis afastar Ramagem do mandato por 'Abin paralela', mas Gonet se opôs e Moraes negou